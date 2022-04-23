Zillet, Soros’un çocuklarına dayandı

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AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı, Milli Gazete ve Karar gazetesini Soros’a kadar savurdu. CHP’yi iktidara getirebilmek için Zillet İttifakı’na koltuk değneği olan muhafazakar partilerin yayın organları şimdi de kaos baronu siyonist George Soros’a dayandı. Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete dün Soros’çu TEPAV’ın sözde istihdam izleme bültenini manşetine taşırken, Gelecek ve Deva Partisi’nin sesi olan Karar gazetesi, bir diğer Soros oluşumu Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin sözde Yolsuzluk Araştırması’nı sayfalarına taşıdı.

SP’nin bülteni Milli Gazete’nin 22 Nisan tarihli “85 milyonu 500 bin kişi nasıl doyursun” manşetinin dayanağı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) oldu. Aynı gün Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın sesi olan Karar gazetesi de hem 1’inci hem 7’inci sayfasından yayınladığı “Yüzde 44 Yolsuzluk Arttı, Yüzde 25 Hükümetin Suçu Değil” haberine Uluslararası Şeffaflık Derneği’ni kaynak gösterdi.

TEPAV Soros'un

Milli Gazete’nin verilerini manşete taşıdığı TEPAV’ın Soros bağlantılı bir sivil toplum kuruluşu olduğu biliniyor. Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği Başkanı Erciş Kurtuluş 2006 yılında TEPAV’la ilgili şunları söylemişti: “Tepede tüm dünyada etkili olan bir network var. Bu ağ Soros, Dünya Bankası, AB ve CIA’nın güdümündeki National Endowment for Democracy’den oluşuyor. Bunlar her ülkede güdümlü sivil toplum kuruluşlarıyla çalışır. Türkiye’deki örgütleri Helsinki Yurttaşlar Derneği, Tarih Vakfı, TESEV ve TEPAV. Bunların hazırladıkları bir ajandanın bile bedeli neredeyse bizim yıllık bütçemiz kadardır.”

Karar'ın Sorosçusunu yazan da milli

Karar gazetesinin kılavuzu olan Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin yahudi Soros’tan para yardımı aldığı da bizzat Milli Gazete’de yer almıştı.

Milli Gazete’den Adnan Öksüz’ün 5 Ocak 2016 tarihli “Soros’tan dudak uçuklatan destekler kime!” başlıklı yazıda, “Uluslararası Şeffaflık Derneği - Batı Balkanlar ve Türkiye de Ulusal Şeffaflık Sistemi ve Yolsuzlukla Mücadele Gelişiminin” maddesi yer almıştı.