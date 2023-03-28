Zillet şimdiden çamura yattı! Devasız DEVA’dan Erdoğan itirazı

YSK’nın 24 Mart 2023’te Erdoğan’ın adaylığına ilişkin verdiği ve Resmî Gazete’de 28 Mart 2023’te yayımlanan kararı eleştiren DEVA Partili İdris Şahin, “İtirazımızı YSK’ya yaparak tarihe not düşmek istiyoruz” dedi. Şahin, YSK’nın seçim takvimine göre 2 gün içinde verdikleri dilekçeyi kesin karara bağlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı. DEVA Partisi’nin hukuk devletinin yılmaz savunucusu olduğunu iddia eden Parti Sözcüsü Şahin şu ifadeleri kullandı: “Daha önce iki kez cumhurbaşkanlığı yapmış olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday gösterilmesi anayasa ya aykırı olduğundan, geçici aday listesinde Sayın Erdoğan’ın adaylığının kabulüne ilişkin kısmının iptali gerekmektedir. Sayın Erdoğan’ın yeniden adaylığı Anayasanın 101 maddesinin 2. fıkrasına açıkça aykırıdır. 28 Mart 2023 gazetede yayınlanan geçici aday listesinden Sayın Erdoğan’ın çıkartılmasını arz ve talep ediyoruz.”



DEVA Partisi’nin YSK’ya verdiği dilekçede “Seçimlerin yenilenmesine ilişkin söz konusu karar TBMM tarafından değil de Cumhurbaşkanı tarafından alındığından Anayasa’nın 116. maddesi kapsamında 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olması mümkün değildir” ifadeleri yer aldı.



Bir kişinin en fazla iki defa cumhurbaşkanı olabileceğine ilişkin düzenlemenin ilk defa 31 Mayıs 2007 tarihli Anayasa değişikliğiyle kabul edildiğini ve bu değişiklikten itibaren ilgili anayasal hükmün kesintisiz uygulandığını vurgulayan Şahin şöyle devam etti: “Sayın Erdoğan’ın adaylığının kabul edilmesi Anayasanın yok sayılmasıdır. DEVA Partisi olarak Anayasanın yok sayılmasına itiraz etmekte olup, Yüksek Seçim Kurulu’nun aksi yönde karar vermesi halinde tarih huzurunda açık anayasa ihlalinin ortaya çıkacağını ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde ağır müeyyidelerinin olacağını bir sefer daha ifade etmekte fayda görüyoruz. Yüksek Seçim Kurulu itirazımızın kabulü yönünde karar vermez ise demokrasilerde en yüksek itiraz merciinin vatandaşlarımızın iradesi olduğu bilinci ile kesinleşmiş olan bu kararın millet vicdanından döneceği ve 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Sayın Erdoğan’a en ağır cevabı milletimizin vereceği inancındayız.”

“TBMM tarafından erken seçim kararı alınmadığı sürece Sayın Erdoğan’ın yeniden adaylığı Anayasaya açıkça aykırıdır” diyen Parti Sözcüsü Şahin, tüm vatandaşlarımıza da Anayasanın ihlaline itiraz etmeleri için çağrıda bulundu.

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