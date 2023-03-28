  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin yeni savaş uçağı ABD'lileri şok etti: Bu özellik başka hiçbir uçakta yok

Erdoğan'a bunu yapacaklar! O isim, böyle duyurdu

'Sözde sanatçılar' sözüyle tepki çeken Muharrem İnce'den geri adım: Özür diliyorum

Ahmet Hakan'dan bomba seçim tahmini

Gri kategoride aranıyordu! PKK'lı terörist yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı

Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan'a efsane kapak! Bundan sonra insan içine çıkamazlar

Allah söyletti! Karamollaoğlu'ndan seçimleri kaybettirecek itiraf

Deprem bölgesi için kritik atık uyarısı! 'Düzgün yok edilmeli'

Güneydoğu, AK Parti'yle büyük dönüşüm yaşadı: Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

Güney Koreli teknoloji devi çıkarmıştı! Kötü sorun: O marka telefon sahipleri şikayetçi oldu! Çöktü
Siyaset Zillet şimdiden çamura yattı! Devasız DEVA’dan Erdoğan itirazı
Siyaset

Zillet şimdiden çamura yattı! Devasız DEVA’dan Erdoğan itirazı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 12:35:00 -
Zillet şimdiden çamura yattı! Devasız DEVA’dan Erdoğan itirazı

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz dilekçesi verdiklerini açıkladı. Verilen dilekçede 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak, “28 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan geçici aday listesinde yer alan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı geçici adayları listesinden çıkartılması” talep edildi.

YSK’nın 24 Mart 2023’te Erdoğan’ın adaylığına ilişkin verdiği ve Resmî Gazete’de 28 Mart 2023’te yayımlanan kararı eleştiren DEVA Partili İdris Şahin, “İtirazımızı YSK’ya yaparak tarihe not düşmek istiyoruz” dedi. Şahin, YSK’nın seçim takvimine göre 2 gün içinde verdikleri dilekçeyi kesin karara bağlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı. DEVA Partisi’nin hukuk devletinin yılmaz savunucusu olduğunu iddia eden Parti Sözcüsü Şahin şu ifadeleri kullandı: “Daha önce iki kez cumhurbaşkanlığı yapmış olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday gösterilmesi anayasa ya aykırı olduğundan, geçici aday listesinde Sayın Erdoğan’ın adaylığının kabulüne ilişkin kısmının iptali gerekmektedir. Sayın Erdoğan’ın yeniden adaylığı Anayasanın 101 maddesinin 2. fıkrasına açıkça aykırıdır. 28 Mart 2023 gazetede yayınlanan geçici aday listesinden Sayın Erdoğan’ın çıkartılmasını arz ve talep ediyoruz.

DEVA Partisi’nin YSK’ya verdiği dilekçede “Seçimlerin yenilenmesine ilişkin söz konusu karar TBMM tarafından değil de Cumhurbaşkanı tarafından alındığından Anayasa’nın 116. maddesi kapsamında 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olması mümkün değildir” ifadeleri yer aldı.

Bir kişinin en fazla iki defa cumhurbaşkanı olabileceğine ilişkin düzenlemenin ilk defa 31 Mayıs 2007 tarihli Anayasa değişikliğiyle kabul edildiğini ve bu değişiklikten itibaren ilgili anayasal hükmün kesintisiz uygulandığını vurgulayan Şahin şöyle devam etti: “Sayın Erdoğan’ın adaylığının kabul edilmesi Anayasanın yok sayılmasıdır. DEVA Partisi olarak Anayasanın yok sayılmasına itiraz etmekte olup, Yüksek Seçim Kurulu’nun aksi yönde karar vermesi halinde tarih huzurunda açık anayasa ihlalinin ortaya çıkacağını ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde ağır müeyyidelerinin olacağını bir sefer daha ifade etmekte fayda görüyoruz. Yüksek Seçim Kurulu itirazımızın kabulü yönünde karar vermez ise demokrasilerde en yüksek itiraz merciinin vatandaşlarımızın iradesi olduğu bilinci ile kesinleşmiş olan bu kararın millet vicdanından döneceği ve 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Sayın Erdoğan’a en ağır cevabı milletimizin vereceği inancındayız.

TBMM tarafından erken seçim kararı alınmadığı sürece Sayın Erdoğan’ın yeniden adaylığı Anayasaya açıkça aykırıdır” diyen Parti Sözcüsü Şahin, tüm vatandaşlarımıza da Anayasanın ihlaline itiraz etmeleri için çağrıda bulundu.

DEVA Partisi'nde Kılıçdaroğlu isyanı! İstifa etti
DEVA Partisi'nde Kılıçdaroğlu isyanı! İstifa etti

Gündem

DEVA Partisi'nde Kılıçdaroğlu isyanı! İstifa etti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Babacan'ın DEVA Partisi'nden Mansur Yavaş'a ayar! Yok artık
Babacan'ın DEVA Partisi'nden Mansur Yavaş'a ayar! Yok artık

Medya

Babacan'ın DEVA Partisi'nden Mansur Yavaş'a ayar! Yok artık

Kemal Kılıçdaroğlu istifası!" target="_blank">
DEVA Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu istifası!
DEVA Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu istifası!

Siyaset

DEVA Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu istifası!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vejo

Erdoğan'dan korkuyorsunuz Tabii ki karşı çıkarsınız Her şey net ve açık Cumhurbaşkanı Erdoğan aday yedi ceddiniz bir araya geldi yine korkuyorsunuz korkaklar

emir

Erdoğan korkusu bunlarda tavan yapmış.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23