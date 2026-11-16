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Gündem İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü! Otobüsler yanıyor Nuri Aslan bakıyor
Gündem

İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü! Otobüsler yanıyor Nuri Aslan bakıyor

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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan yönetiminde bakım ve denetim sorunları giderek büyüyen İETT'ye ait bir otobüs daha seyir halindeyken motor kısmından alev alırken, olası bir facia ancak şoförün kendi çabasıyla söndürme müdahalesi yapması sayesinde önlendi.

"54K Hasköy-Kulaksız-Taksim" seferini yapan, 34 TN 9370 plakalı İETT otobüsünün motoru, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak yolcuları araçtan indirdi.

Otobüs şoförü, yangın tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

Otobüste küçük çaplı hasara neden olan yangın, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Yorumlar

Osman

Chp-yeni parti zihniyeti asla değişmez, hizmet yok heykel çok mottosuyla ii yapar bunlar, kim bilir kime ihale ettiler araçların bakımını
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