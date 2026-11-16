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Gündem Cihat Yaycı’dan GKRY Eğitim Bakanlığı’na tepki! “Rum çocuklarına Türk düşmanlığı mı öğretiliyor?”
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Cihat Yaycı’dan GKRY Eğitim Bakanlığı’na tepki! “Rum çocuklarına Türk düşmanlığı mı öğretiliyor?”

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Cihat Yaycı’dan GKRY Eğitim Bakanlığı’na tepki! "Rum çocuklarına Türk düşmanlığı mı öğretiliyor?"

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, KKTC’nin kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) düzenlenen ve Türk karşıtı sloganların atıldığı gösterilere tepki gösterdi. Öğrencilerin gösterilere katılımını kolaylaştırmak amacıyla devamsızlık düzenlemelerine yönelik dikkat çeken Yaycı, Rum tarafındaki eğitim anlayışını ve federasyon temelinde yeniden birleşme arayışlarını eleştirdi.

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünde GKRY’de yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk ve KKTC bayraklarının yakıldığı, Türklerin ölümünü isteyen sloganların atıldığı ve Girne ile Mağusa’nın ele geçirilmesine yönelik ifadelerin kullanıldığı gösterilerin Kıbrıs meselesi açısından ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

Gösterilere öğrencilerin katılımını kolaylaştırmak amacıyla devamsızlık düzenlemeleri yapıldığı yönündeki iddialara da tepki gösteren Yaycı, eğitim kurumlarının rolünü sorgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu nasıl bir eğitim anlayışıdır? Çocuklara ve gençlere başka bir millete karşı düşmanlık öğretilirken hangi ortak gelecekten söz edilebilir?”

Bu olayların Kıbrıs Türk halkının güvenlik kaygılarının neden hâlâ devam ettiğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Yaycı, federasyon ve yeniden birleşme savunucularına da seslendi. Rum tarafında Türk karşıtı söylemler devam ederken ortak bir devletin nasıl kurulabileceğinin açıklanması gerektiğini belirtti.

Yaycı, federasyon müzakerelerinin temelindeki güven varsayımının ciddi biçimde sorgulanması gerektiğine işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin Rum tarafının bir gün değişeceği beklentisine bırakılamayacağını ifade etti.

1963-1974 yılları arasında yaşananların unutulmaması gerektiğini belirten Yaycı, Kıbrıs Türk halkının ortaklık devletinden dışlanmayı, saldırıları ve güvensizliği tecrübe ettiğini hatırlattı. 1974 sonrasında adada geniş çaplı toplumlar arası çatışmaların yeniden yaşanmamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünün belirleyici olduğunu savundu.

 

“Barışın teminatı federasyon değil, Türk Silahlı Kuvvetleri’dir”

Türkiye'nin KKTC'nin güvenliği ve varlığı açısından en önemli dayanak olduğunu vurgulayan Yaycı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs’ta barışın teminatı federasyon değil, Türk Silahlı Kuvvetleri’dir! KKTC’nin varlığının teminatı Türkiye Cumhuriyeti’dir!”

Yaycı, tartışılması gereken asıl konunun yeni müzakere başlıkları değil, KKTC'nin egemenliğinin nasıl daha güçlü korunacağı ve uluslararası alanda nasıl daha ileri taşınacağı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın federasyon görüşmelerine ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini kaydeden Yaycı, Rum liderliğinden yaşanan gösteriler konusunda açık bir tutum talep edilmesi ve Kıbrıs Türk halkının güvenlik kaygılarının öncelik haline getirilmesi çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin pazarlık konusu yapılamayacağını ifade eden Yaycı, çözümün iki egemen devletin varlığının ve egemen eşitliğinin kabul edilmesinden geçtiğini savundu.

Yaycı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“KKTC vardır, var olacaktır! Türkiye’nin gücü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılığı ve Türk milletinin kararlılığı Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesidir.”

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