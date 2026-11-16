Bakan Göktaş’a iftirası elinde patlamıştı! Yalanın Özlale’si şimdi de Karaaslan’ı hedef aldı

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kamuoyunda 'fon vurgunu' olarak gündeme gelen borsa işlemleriyle ilgili yeni iddialar ortaya attı.

TBMM’de açıklama yapan Özlale, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın kardeşi Halil Gökhan Özkal ile eşi Direnç Karaaslan’ın adlarının Matriks hisseleri ve Tera Yatırım kayıtlarında geçtiğini ileri sürdü.

Şirket ortaklıkları, hisse işlemleri ve yatırım hesabı kayıtları üzerinden bazı isimler arasında bağlantılar olduğunu savunan Özlale, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) daha önce piyasa dolandırıcılığı nedeniyle işlem yasağı uyguladığı kişilerle Karaaslan ailesinin ilişkilerinin araştırılmasını istedi.

Özlale, “Bugün bir milletvekilinin ailesinden Londra’daki şirket ortaklığına, Matriks hisselerinden Tera kayıtlarına uzanan ilişkileri kamuoyunun önüne koyuyoruz. AK Parti Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın kardeşi Halil Gökhan Özkal’ın Ünsal Ban’la ortaklığını; eşi Direnç Karaaslan’ın Matriks hisseleriyle ilişkisini ve aynı isimlerin Tera kayıtlarında nasıl tekrar tekrar bir araya geldiğini anlatacağız” ifadelerini kullanarak bir dizi iddiayı gündeme taşıdı.

“BU YALANLARIN HESABINI SORACAĞIM”

Özlale’nin ithamlarının ardından açıklamalarda bulunan Karaaslan, hakkındaki iddiaları yalanlayarak, “Fonda hesabım yok. Haysiyet cellatlığına soyunanlardan hukuk önünde hesabını soracağım” dedi.

GÖKTAŞ’A İFTİRA ATMIŞ, ÖZÜR BİLE DİLEMEMİŞTİ

Ümit Özlale, ekim ayında düzenlediği bir basın toplantısında da Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın babası Hasan Özdemir’in bazı fonlarda 830 milyon liralık işlem gerçekleştirdiğini öne sürmüştü. İddiaları kesin dille yalanlayan Bakan Göktaş, işlem sahibinin T.C. kimlik numarasının "92" ile bittiğini, babasının kimlik numarasının ise "18" ile bittiğini belirterek durumun tamamen bir isim benzerliğinden kaynaklandığını açıklamıştı. İftiraya tepkisini daha da ileri taşıyan Göktaş, iddianın kanıtlanması halinde görevinden istifa edeceğini belirterek Özlale’yi istifaya davet etmiş, ardından da avukatı aracılığıyla Ümit Özlale hakkında Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Özlale’nin laikçi-sol mahallesi de fon işlemlerinin sahibinin Bakan Göktaş’ın babası değil, Bartın nüfusuna kayıtlı başka bir Hasan Özdemir olduğunu doğrulamıştı. Bütün bunlara rağmen Özlale’nin Göktaş’tan ve kamuoyundan özür dilememesi dikkat çekmişti.