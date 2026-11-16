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Gündem Türkiye’den uluslararası arenada önemli başarı! ITU Konseyindeki yerini yeniden aldı…
Gündem

Türkiye’den uluslararası arenada önemli başarı! ITU Konseyindeki yerini yeniden aldı…

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Türkiye’den uluslararası arenada önemli başarı! ITU Konseyindeki yerini yeniden aldı…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konsey üyeliğine yeniden seçildiğini açıkladı. Böylece Türkiye, 2002 yılından bu yana sürdürdüğü konsey üyeliğini 2027-2030 döneminde de devam ettirecek.

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen ITU Tam Yetkili Temsilciler Konferansı kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde Türkiye, yeniden konsey üyeliğine seçildi.

Seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 2002’den bu yana sürdürdüğü üyeliğin yeni dönemde de devam edeceğini belirtti.

 

DİJİTAL GELECEĞİN ŞEKİLLENMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye’nin uluslararası telekomünikasyon alanındaki etkinliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Uraloğlu, ITU Konseyinde üstlenilen sorumluluğun yeni dönemde de yerine getirileceğini kaydetti.

Uraloğlu, haberleşme teknolojilerinin gelişmesine ve dijital geleceğin şekillendirilmesine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

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