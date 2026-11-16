Karaaslan’dan YP’li Özlale’nin iddialarına sert tepki: Fonda hesabım yok, o müfteri utanmazdan hesabını soracağım!

Özlale’nin ithamlarının ardından Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a açıklamalarda bulunan Karaaslan, hakkındaki iddiaları yalanlayarak, “Haysiyet cellatlığına soyunanlardan hukuk önünde hesabını soracağım” dedi.

Karaaslan sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ümit Özlale’nin daha önceki gibi hiç utanmadan yine bir itibar suikastine, haysiyet cellatlığına giriştiğini görüyorum. Çok net ifade edeceğim: Benim ve ailemin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi asla yoktur! 2022 yılında dolaşıma sokulan ve hiçbir sonuca ulaşmayan bu iftiraların yeniden gündeme getirilmesi kendileri açısından utanç vericidir. Kirli siyasetlerine asla izin vermeyeceğimizden ve yine 78 kentsel dönüşüm projesi gibi akla hayale gelmeyecek yalanların hepsinin hukuk önünde, daha önce yaptığım gibi hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın.”