Zillet medyasında “Bizans ittifakı”
Sultan Alparslan’ın dönemin süper gücü Bizans ordusunu dize getirdiği ve Anadolu’nun kapılarını bize açan Malazgirt Zaferi’nin 950. yıldönümü coşkuyla kutlanırken, malum medya şanlı destanı görmezden geldi.
Haber Merkezi
Sahibi FETÖ firarisi olan Sözcü, laikçi Cumhuriyet, sosyal faşist Birgün, Haydar Baş’ın Yeni Mesaj’ı, marjinal solun propaganda merkezi Evrensel, Said Nursi’yi istismar eden Yeni Asya ve Davutoğlu’nun Karar gazetesi, Bizans ittifakında buluştu. Zillet medyası, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın zaferini birinci sayfalarından haberleştirilmeye layık görmedi. Tezatların partisi Saadet Partisi’nin yayın kuruluşu Milli Gazete’nin de Malazgirt zaferine birinci sayfadan yer vermemesi manidar karşılandı.