Beşiktaş hazırlık maçında sessiz kaldı
Beşiktaş, yeni sezonuna hazırlık kapsamında Avusturya’da oynadığı maçta Macar ekibi MTE 1904 ile golsüz berabere kaldı.
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Beşiktaş, yeni sezonuna hazırlık kapsamında Avusturya’da oynadığı maçta Macar ekibi MTE 1904 ile golsüz berabere kaldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2026-27 sezonuna hazırlık kapsamında Macaristan 3. Lig ekiplerinden MTE 1904 ile karşılaştı.
Wittmann Antal Park'ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 0-0 berabere ayrıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano sahaya Emir Yaşar, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Ndidi, Fahri Ay, Cerny, Olaitan, Devrim Şahin, Semih Kılıçsoy 11'iyle çıktı.
İtalyan teknik adam ikinci yarıda 11 değişiklik yaptı. İkinci yarının hemen başında Kartal Yılmaz, Uduokhai, Kartal Cengizer, Ali Pağda, Asım Efe Işık, Ozan Sevim, Mustafa Hekimoğlu, Emre Bilgin ve Rıdvan Yılmaz'ı oyuna dahil eden Italiano, 64. dakikada Mustafa Azem Yortaç'a; 76. dakikada Cumali Gürsel'e şans verdi.
Beşiktaş ilk hazırlık maçında Macaristan 2. Lig takımı Gyirmot'u 2-1 mağlup etmişti.
Siyah-beyazlılar, Slovakya kampı boyunca 4 hazırlık maçı daha oynayacak.
İşte o maçlar: Mattersburg, Widzew Lodz, Malzenice ve Spartak Trnava
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