Şimdi de hayatını kaybeden çocuğu alet ettiler! Sosyal medyada rezalet algı operasyonu
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Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde bisikletiyle bakkala giderken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Alper Yusuf Polat’a çarpan sürücü hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, bisikletiyle bakkala giderken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Alper Yusuf Polat son yolculuğuna uğurlanırken, sosyal medya medyada trafik kazasına ilişkin yürütülen adli süreç hakkında; kazaya karışan araç sürücüsünün siyasi kimliği nedeniyle olayın örtbas edilmeye çalışıldığı, soruşturmaya siyasi nüfuzla müdahale edildiği ve adli sürecin taraflı yürütüldüğü iddia edildi. Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
OLAY SONRA TUTUKLANDI
Olayın ardından Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılırken, şüpheli Fatih Oral hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan adli işlem başlatılarak gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandığı ifade edildi.
Trafik ekiplerince düzenlenen trafik kazası tespit tutanağında; kazanın oluşumunda araç sürücüsü Fatih Oral’ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/1-a maddesinde düzenlenen “aracın hızını kavşaklara, dönemeçlere ve benzeri yerlere yaklaşırken azaltmamak” kuralını ihlal ettiği; elektrikli bisiklet sürücüsü Alper Yusuf Polat’ın ise 2918 sayılı Kanun’un 57/1-c maddesi kapsamında kontrolsüz kavşakta geçiş hakkına ilişkin kurala aykırı hareket ettiği değerlendirmesi yapıldığı öğrenilirken, kusur durumunun nihai olarak tespiti amacıyla dosya Başsavcılık tarafından Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderildiği belirtildi.
Soruşturma, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren herhangi bir kişi, kurum, siyasi sıfat ya da aidiyet gözetilmeksizin, tamamen deliller doğrultusunda ve yargı makamlarının takdirinde yürütüldüğü belirtilirken, şüphelinin siyasi bir kimliğinin olması, adli işlemlerde herhangi bir ayrıcalığa, gecikmeye ya da müdahaleye neden olmadığı öğrenildi.
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