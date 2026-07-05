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Sağlık Çiftlikte oynarken göğsüne kene yapıştı! 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Sağlık

Çiftlikte oynarken göğsüne kene yapıştı! 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

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Çiftlikte oynarken göğsüne kene yapıştı! 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çiftlikte oyun oynayan 7 yaşındaki Mustafa T.’nin göğsüne kene yapıştı.

Bursa’da çiftlikte oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, göğsüne kene yapışmasıyla hastanelik oldu.

 

Kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki çiftlikte oyun oynayan Mustafa T., göğsünün üstünde bir şey fark edince ailesinin yanına gitti. Çocuklarının üstünde kene olduğunu gören aile, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan müdahaleyle kene, sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, doktorlar tarafından gerekli kontrollerin yapıldığı ve olası belirtilere karşı ailenin bilgilendirildiği belirtildi.

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