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Yaşam Nadir görülen tür kamerada! Uğur böceği sandılar, örümcek çıktı
Yaşam

Nadir görülen tür kamerada! Uğur böceği sandılar, örümcek çıktı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bursa İnegöl'de kırmızı-siyah benekli görünümüyle dikkat çeken “Uğur böceği örümceği” bir evin duvarında görüntülendi.

Bursa’da bir evin duvarında görülen kırmızı-siyah benekli canlı, görüntüsüyle dikkat çekti.

 

'Eresus sandaliatus' veya bilinen adıyla ‘Uğur böceği örümceği’, İnegöl ilçesinde, bir evin duvarında görüldü. Nadir rastlanan tür, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Eresidae familyasının Eresus cinsinden olan, Avrupa'da ve Türkiye'de yaşayan çok zehirli olmayan örümcek, kırmızı-siyah benekli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Erkekleri, uğur böceği desenli karna sahip olan örümceğin, dişileri ise tekdüze siyah bir görünüme sahip olan örümceklerin dişileri 10-16 milimetre, erkekleri ise 6-9 milimetre uzunluğunda boya sahip olduğu belirtiliyor. Avrupa'da İngiltere'de, güney Norveç ve kuzey İtalya'ya kadar yayılım gösteren Uğur böceği örümceği, Türkiye'deki 3 Eresus türünden biri. Soy tehlikesi bulunduğundan Britanya IUCN Kırmızı Listesi'nde tehlikedeki türler kategorisinde değerlendirilen örümceğin ısırığının, hafif lokal semptomlarla sınırlı olduğu ve tıbbi müdahale gerektirmediği belirtilirken, tarıma zarar veren küçük böceklerle beslendiği için doğadaki ekolojik denge açısından faydalı bir tür olarak değerlendiriliyor.

Yeni keşfedilen örümcek türünden müthiş tuzak
Yeni keşfedilen örümcek türünden müthiş tuzak

Yaşam

Yeni keşfedilen örümcek türünden müthiş tuzak

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