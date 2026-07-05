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Gündem Konu kıtlığı çekenler Silivri’ye gidebilir: Türkiye’yi güldürmek için ne malzeme arıyorsunuz ki?
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Konu kıtlığı çekenler Silivri’ye gidebilir: Türkiye’yi güldürmek için ne malzeme arıyorsunuz ki?

Yeniakit Publisher
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Konu kıtlığı çekenler Silivri’ye gidebilir: Türkiye’yi güldürmek için ne malzeme arıyorsunuz ki?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, sözde komedyen soytarı Deniz Göktaş'ın tutuklanması üzerinden yürütülen tartışmaları köşesine taşıdı. Mizah dünyasının dini değerleri hedef alırken muhalif siyasileri tabulaştırdığını belirten Karahasanoğlu, "Konu kıtlığı çekenler Silivri'ye gidebilir. İmamoğlu ve Murat Ongun'un yargılandığı davalardaki savunmaları aktarsanız tüm Türkiye kahkahaya boğulur" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında, mizah adı altında dindar insanlara, İslam tarihine ve dini değerlere nefret kusulduğunu belirterek, asıl komedinin İBB ve muhalefet çevrelerinde yaşandığını ifade etti.

İşte Ali Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı:

Silivri duruşmalarında bu hafta, komediye doyacaksınız

Türkiye’yi güldürmek için ne malzeme arıyorsunuz ki?

KONU KITLIĞI ÇEKENLER SİLİVRİ’YE GİDEBİLİR

Silivri duruşmalarında bu hafta, komediye doyacaksınız.

Deniz Göktaş tutuklandı.

Tutuklanması gerekli miydi, tartışılıyor.

Herkes taraftarı olduğu grubun mahalle baskısı ile görüş açıklıyor.

Samimi kanaatim, Deniz Göktaş’ın Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri, Ekrem İmamoğlu’na da benzer eleştirileri yöneltmesi sebebiyle tolere edilebilir.

Ama İslam dinini esprilerinize konu ediyorsanız (tasvip etmiyorum, bu noktada çekincemi koyuyorum, ama durumun daha da vahim olduğunu belirtmek için de hatırlatıyorum) Hristiyanlığı ya da Museviliği niçin esprilerinize alet etmiyorsunuz?

Benim isteğim hiçbiri ilahi din esprilere malzeme yapılmasın.

Bu sebeple de, sadece İslam’ı değil, tüm ilahi dinleri koruma altına alalım.

Ama o ne?

Biz ilahi dinleri korumaya alalım derken, Budizm ve diğer batıl dinleri korumaya almışlar.. Daha ötesi ateizmi korumaya almışlar.

Burada çok net bir riyakarlık var.

İslam’a saygısızlık var, Yahudiliğe yok.

Dindar insanlara saygısızlık var, batıl inançlara ve inançsızlığa yok.

“Adam komedyen espri yapıyor, ne tutarlılığı bekliyorsunuz” demeyiniz.

Öyle planlı işler yapılıyor ki, tarih süzgecinden bugüne gelirken, öyle hassas noktalara vurgu yapılıyor ki, espriye en yatkın konu ne ise, o tercih ediliyor gibi izlenim verilerek bilinçaltına belli bir ideoloji kopyalanmaya çalışılıyor.

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