Türkmenler ilk defa Suriye Meclisi’nde

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

BAAS rejimin devrilmesiyle Suriye’de toplumun tüm kesimleri temsil edilmeye başladı. 2024 yılının aralık ayında başarılı operasyonların ardından Suriye’yi özgürleştiren Cumhurbaşkanı Ahmet el-Şara Halk Meclisi’nin üçte birini oluşturan 70 üyeyi atayarak her görüşten düşünceye yer verirken söz konusu atamayla birlikte Suriye’nin öz evlatları Türkmenler de ilk defa Meclis’te temsil edilmeye başladı.

1 Temmuz tarihli 143 sayılı kararnameyle birlikte Suriye Halk Meclisi’nde 12 Türkmen milletvekili görev alacak. Parlamentoda ilk oturumun 6 Temmuz Pazartesi günü yapılması planlanırken İlk birleşimde milletvekilleri yemin ederek görevlerine resmen başlayacak. Oturum kapsamında ayrıca Meclis Başkanlık Divanı seçilecek ve iç tüzüğü hazırlayacak komisyonun oluşturulması bekleniyor. Ahmet el-Şara’nın parlamentoyu şekillendiren son atamalarının ardından Halep Milletvekili Dr. Tarık Sulo Cevizci gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Suriye Parlamentosu’nun mevcut yapısı, Türkmenlerin temsil gücü ve yeni yasama dönemindeki öncelikler hakkında değerlendirmelerde bulunan Cevizci, Türkmenlerin siyasi süreçteki etkinliğinin altını çizdi.

TÜRKMENLER İÇİN BÜYÜK KAZANIM

Normalde 210 sandalyeden oluşan Suriye Parlamentosu, Süveyda’daki güvenlik koşulları ve bir milletvekilinin vefatı nedeniyle şu an 206 üyeden oluştuğunu kaydeden Dr. Tarık Sülo, “Suriye Halk Meclisi, şu an 207 üyeden oluşmaktadır. Bu süreçte seçimle gelen milletvekillerinden birinin hayatını kaybetmesi nedeniyle mevcut üye sayısı 206’ya düşmüştür. Mevcut yapıda milletvekillerinin 70’i Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanmış, 136’sı ise seçimle göreve gelmiştir. Toplamda şu ana kadar tespit edebildiğimiz kadarıyla 12 Türkmen kökenli milletvekili bulunuyor. Bu sayı ilerleyen süreçte artabilir. Çünkü seçimlere bir Türkmen bloğu, cephesi veya ortak listesi olarak katılmadık. Her aday kendi bölgesinde ve oluşturduğu yerel ittifaklarla seçime girdiği için, tüm milletvekillerinin etnik kökenlerini kesin olarak tespit etmek her zaman mümkün olmamaktadır. Bunların yaklaşık altısı doğrudan Türkmen siyaseti yürütürken, diğer altısı genel siyaset içerisinde faaliyet göstermektedir” dedi

GEÇMİŞİN ÜZERİNE ÇİZİK ATTIK, HER ŞEYİ YENİDEN YAZACAĞIZ

Pazartesi günü yemin töreniyle başlayacak yeni dönemde parlamentonun ilk işinin Meclis Başkanlığı seçimi olacağını kaydeden Cevizci, ardından Meclis iç tüzüğünün hazırlanacağını bildirdi. Suriye’de yeni bir yapılanma sürecine girildiğini vurgulayan Cevizci, “Geçmişten kalan ne varsa üzerine bir çizik attık; her şeyi yeniden dizayn etmeye başlayacağız” dedi. Parlamentonun en önemli görevlerinin yasama, denetleme ve yıllık bütçe hazırlığı olacağını ifade etti.

STRATEJİK HEDEF MECLİS KOMİSYONLARI

Türkmenlerin parlamento içindeki strateji planına da değinen Halep Milletvekili, Meclis Başkanlığı için şu an bir adayları olmadığını ancak komisyonlarda güçlü şekilde yer almayı hedeflediklerini belirtti.

Özellikle Dış İlişkiler ve Bütçe gibi kritik komisyonlarda başkanlık ve üyelik bazında temsil edilmek için çalışacaklarını söyleyen Cevizci, iç tüzük gereği her milletvekilinin komisyonlarda görev almasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.