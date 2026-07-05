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Ekonomi Bu ay daha yüksekten alacaklar! Sosyal yardım aylıklarına zam kararı
Ekonomi

Bu ay daha yüksekten alacaklar! Sosyal yardım aylıklarına zam kararı

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Bu ay daha yüksekten alacaklar! Sosyal yardım aylıklarına zam kararı

Bu ay daha yüksekten alacaklar! Sosyal yardım aylıklarına zam kararı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yetim veya öksüz çocuklara ödenen muhtaç aylığı tutarını 9 bin 89 TL’den 1 Temmuz 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere 10 bin 317 TL’ye yükseltti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz tarafından yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile yetim veya öksüz çocuklarımıza ödenen muhtaç aylığı tutarı güncellendi. 9 bin 89,11 TL olarak ödenen muhtaç aylığı, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 bin 317,96 TL’ye yükseltildi. Yeni ödeme tutarı, 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak" denildi.

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