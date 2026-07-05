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Teknoloji HAVELSAN’dan bir ilk daha NATO ülkesine savaş sistemi sattı
Teknoloji

HAVELSAN’dan bir ilk daha NATO ülkesine savaş sistemi sattı

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milli savaş yönetim sisteminden ilk NATO ihracat başarısı haberi geldi. Deniz platformlarının etkinliğini üst seviyeye çıkaran ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, HAVELSAN tarafından bir NATO üyesi ülkeye ilk kez ihraç edildi

Türk savunma sanayisinin deniz platformlarındaki milli komuta-kontrol çözümü ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS), HAVELSAN tarafından bir NATO üyesi ülkeye ilk kez ihraç edildi.

HAVELSAN, CAm.ROMAN korvetinin Romanya'ya satışı kapsamında ihracat başarılarına bir yenisini ekledi.

Romanya'ya ihracatı kapsayan sözleşme çerçevesinde gemiyle birlikte ADVENT de Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunuldu.

Böylece bugüne kadar Pakistan, Endonezya, Ukrayna, Katar, Umman, Nijerya, Malezya ve Şili gibi farklı kıtalardan ülkelere ihraç edilen ADVENT, ilk kez bir NATO müttefikinin envanterine girdi.

Romanya'ya teslim edilen ADVENT, Türk donanmasında kullanılan ADVENT SYS’nin Romanya harekat ihtiyaçları için uyarlanmış versiyonu. ADVENT'in modüler mimarisi HAVELSAN'ın farklı müşteri profillerine uyarlanabilir çözüm üretme kapasitesini mümkün kılıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yakın işbirliği içinde geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, tek bir gemiyi değil, birden fazla platformu aynı harekat resmi etrafında birleştiren kuvvet odaklı bir yaklaşımla tasarlandı. Sistem, tehdit değerlendirme, karar destek, hedef tespiti, silah ve sensör kontrolü gibi tüm operasyonel süreçleri kapsayarak komuta kademesine üst düzey farkındalık ve etkinlik sağlıyor.

Çeşitli protokoller üzerinden müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirlik sunan ADVENT, küçük botlardan büyük muharip gemilere, kara konuşlu komuta merkezlerinden insansız sistemlere kadar farklı ölçekteki platformlara uyarlanabiliyor.

Su üstü, su altı ve hava harekat ortamlarındaki çok sayıda platformda kullanılıyor. İnsansız deniz araçları için özelleştirilen ADVENT ROTA görev yönetim sistemiyle bu kapsam daha da genişliyor.

Türk mühendisler tarafından milyonlarca satır koddan oluşan bir altyapı üzerine inşa edilen ADVENT, ilk olarak 2019 yılında Ada sınıfı korvet TCG Kınalıada'da hizmete girdi, sonrasında TCG Ufuk, TCG Anadolu ve CAm.ROMAN dahil olmak üzere giderek artan sayıda platforma entegre edildi.

HAVELSAN, ADVENT'i son yıllarda yapay zeka entegrasyonuyla güçlendirilen "ADVENT AI" sürümüyle de geliştirmeye devam ediyor.

Şirket sistemin farklı sürümlerini yeni ülkelere de sunmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Romanya'ya yapılan ihracatın, ADVENT'in NATO coğrafyasındaki ilk adımı olarak gelecek dönemde benzer işbirliklerinin önünü açması bekleniyor.

Romanya’ya teslim edilen gemi ile HAVELSAN, TÜBİTAK ile birlikte geliştirilen ve Türk Deniz Kuvvetlerinde ilk kez kullanılan YELKOVAN Elektronik Harp Sistemi, UNIROBOTICS firmasıyla geliştirilen TARGAN 12.7 mm otomatik, stabilize silah sistemi gibi pek çok yerli ve milli imkanlar ile üretilen sistemlerin de ihracının önünü açtı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'nde de Türk savunma sanayisi yeteneklerinin anlatılacağı toplantı ve etkinliklerde ADVENT'e yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

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NATO Ankara Zirvesi'nde Türk savunma sanayi ürünleri vitrine çıkacak

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NATO Ankara Zirvesi'nde Türk savunma sanayi ürünleri vitrine çıkacak

 

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Yorumlar

Mehmet

HAVELSAN'ın bir NATO ülkesine milli savunma sistem satışı, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Romanya'ya ihraç edilen ADVENT sisteminin Türk mühendislerinin yetişmişliğine ve devrim niteliğindeki teknolojimize örnek teşkil ettiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Allah razı olsun bu başarıyı elde eden tüm kardeşlerimizden! Türkiye’nin savunma sanayisi dünyada saygın bir konuma sahip olmaya devam ediyor. İşte böyle güçlü bir Türkiye istediğimiz, Allah'ın izniyle daha nice başarılara imza atmayı nasip eylesin.
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