‘Zillet İttifakı’nın ortağı 2 yılda 316 çocuğu kaçırdı

Hasan Eğrigöz Ankara

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin Millet İttifakı resmi birlikteliğinin gizli desteği ile Meclis’e giren terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin gerçek yüzü, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu verileriyle de ortaya konuldu. Komisyon Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP aracılığıyla PKK tarafından son 2 yılda 18 yaşından küçük 88’i kız 316 çocuğun dağa kaçırıldığını ve kız çocukların dağda tecavüze uğradığını açıkladı.

Dağa çıkmayı reddedenlerle evladını arayanı katlettiler!

Evlatları HDP tarafından kandırılarak dağa yollanan Diyarbakır annelerinden Necibe Çiftçi de yaşadığı PKK zulmünü Akit’e anlattı. 5 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari’den gelerek evlat nöbetine katılan acılı anne, “Direnen çocukları öldürüyorlar. Kandırabildiklerini dağa kaçırıyorlar. Biz bu hainlerin zulmünden bıktık. Kimse o teröristlerin bizim için mücadele verdiğini söylemesin, en büyük zararları Kürtleredir” dedi. Büyük çocuğu Sami’nin, örgüte katılmadığı ve direndiği için PKK’lılarca katledildiğini ifade eden anne Çiftçi, “Benim bir oğlumu çaldılar. Bir oğlum da onlara inanmadığı için 2017 yılında köyde katlettiler. Benim ciğerimi yaktılar Allah yanlarına koymasın” dedi.

HDP/PKK’ya karşı başlatılan oturma eyleminin ardından ailelerin yaşadığı acılarla birlikte terörün Kürtlere yaptığı zulüm de gözler önüne serildi. 2015’te lise 1’inci sınıfa giderken kaçırılan kızı Hatice Aslan’dan 5 yıldır haber alamayan, eşi Kadir Aslan’ın kızını geri getirmek için peşinden gitmesi üzerine öldürüldüğünü anlatan acılı anne ise “Kızımı çaldılar. Yıllarca kan ağladık. Eşim onu geri almak için peşinden gitti. Ama katil sürüleri onu da öldürdü” dedi.

İçişleri Bakanlığı ile güvenlik güçlerinin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde terör örgütlerine ve yandaşlarını karşı başlattıkları amansız mücadelenin ardından, hareket edemez hale gelen PKK yandaşları, Kandil’e eleman devşiremeyince engelli gençleri bile dağa kaçırmaya başladı. Terör örgütü PKK ve yandaşı HDP, acılı anne Esmer Koç’un yüzde 40 engelli hasta kızı Zübeyde ile annelerle birlikte nöbet tutan Mehmet Sıddık Çiftçi’nin zihinsel engelli kardeşi Rahim Çiftçi’yi de dağa kaçırdı. Evlat nöbetinde yer alan anne Esmer Koç’un 7 yıl önce Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce kaçırılan kızı Zübeyde Koç’un yüzde 40 engelli ve hasta olduğu öğrenilirken, Diyarbakır anneleriyle birlikte nöbet tutan Mehmet Sıddık Çiftçi de kaçırılan kardeşi Rahim Çiftçi’nin zihinsel engelli olduğunu anlattı.

9 yaşındaki Hamza’yı annesinden ayırdılar

Rukeyde Adıyaman, kızı Aysun Adıyaman ile birlikte geçtiğimiz günlerde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Anne Adıyaman, oğlu Hamza’nın 9 yaşında terör örgütü PKK tarafından gözyaşları içinde dağa kaçırıldığını belirterek, oğlunun bir an önce geri getirilmesini istedi. Terör örgütü PKK ve yandaşı HDP’nin 9 yaşındaki çocuklara bile göz dikmesi, HDP/PKK’nın çaresizliğini de ortaya koydu.