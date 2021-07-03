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Siyaset Zillet İttifakı'nda adaylık krizi... Akşener "bende varım" dedi
Siyaset

Zillet İttifakı'nda adaylık krizi... Akşener "bende varım" dedi

Çakma milliyetçileri ve terör örgütü PKK yandaşlarını bünyesinde barındıran Zillet İttifakı'nda adaylık krizi yaşanıyor. Bir yandan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş adaylık için nabız yoklarken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da son yaptığı hamlelerle adaylık rolüne soyundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise dün katıldığı bir televizyon programında "adaylık için ben de varım" mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 15:18:00 -
Zillet İttifakı'nda adaylık krizi... Akşener "bende varım" dedi

Cumhur İttifakı, 2023 seçimleri için adayının net bir şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıklarken, benzemezlerin kurduğu Millet İttifakı'nda adaylık masası karışık durumda.

Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda yaptığı hamlelerle 'adaylığa hazırım' mesajı verirken, diğer yandan Akşener de "buradayım" dedi.

Özel bir TV kanalında konuşan Akşener, "Bir senaryo Cumhur İttifakı'nın adayı belli sayın Erdoğan. Millet İttifakı'nın adayını oturup konuşmadık. Oturulacak, konuşulacak. Tek tek aday mı, ortak aday mı olacak bilmiyorum. Ben kişisel fikirlerimi paylaşıyorum. Tek adayla gitmenin uygun olabileceğini söylüyorum ama bu bir dayatma değil." ifadeleriyle ittifak ortaklarına ince bir mesaj gönderdi.

"Benim dikte etme gibi bir davranışım olamaz. Bu sistem değişinceye kadar mümkün olduğunca rekabet duygularımızı parlamenter sisteme geçinceye kadar bırakıp, bir süre işbirliğinde fayda görüyorum" diyen Akşener, ortaklarına kriz oluşturacak isimlerden uzak durma uyarısı yaprak kendisinin de içinde olduğu bir işbirliği teklifinde bulundu.

"AK Parti ve ortağı HDP'yi şeytanlaştırdı"

Seçim ortağı HDP'ye de sahip çıkan Akşener, "HDP kurumsalını şeytanlaştırdı AK Parti ve ortağı. HDP de onu işlevsiz kılabilecek tutum alamadı." dedi.

Akşener "Toptan herkes terörist oldu, nankör oldu. HDP'nin görevi şeytanlaştırmak meselesini kırmaktı. Bize de neler dendi." şeklinde konuştu.

İmamoğlu ve Yavaş'tan sonra Kılıçdaroğlu da adaylık sinyalleri vermeye başladı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendi ekipleri tarafından cumhurbaşkanı adaylığı için pazarlanırken son aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da topa girmişti. Söylemlerini değiştiren Kılıçdaroğlu, sosyal medyada da bu yönde paylaşımlar yapmaya başlamştı.

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Yorumlar

Haramzade Doymazoğlu

Kemal ...ın teki oylarımız recepe
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Millet

Şeytana şeytan demişiz suç olmuş, şeytan da şeytan olduğunu inkar etmemiş onlarda suçlu olmuş. İşte bu söylem şeytan insanın söylemidir. Hdp hiç olmazsa, biz şeytanın askeriyiz diyor. Bu maral da, Hdp ye diyor ki, kardeşim bizde şeytanız ama söylemiyoruz, sen de söyleme de rahat ittifak edelim.
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