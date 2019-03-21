Zillet ittifakı bir kez daha tescillendi! Kılıçdaroğlu ve Feto’dan ağız birliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 4 ay önce kullandığı "Her yerde kazanacağız, Türkiye'ye baharı getireceğiz" ifadeleri ile FETÖ'nün ABD'deki firari elebaşısı Fetullah Gülen'in 4 gün önce kullandığı sözlerin benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Terörist Gülen, Kılıçdaroğlu ile aynı dili kullanarak örgüt üyelerine "Fakat bir de bakarsınız bir nevbahar tatlı bir meltem esintisiyle her tarafı sarmış. O sizin kar buz dediğiniz şeyler, aysbergler bile ölçüsünde olsa bir bir eriyor çağlayanlara dönüşüyor sonra denizlere akmaya başlıyor" diye seslendi.

CHP'nin seçim şarkısı da "Martın sonu bahar, dertlere derman var" sloganını taşıyor.