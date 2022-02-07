Zillet, din düşmanlığına ve sapkınlığa sessiz

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Millet İttifakı adı altında birleşip CHP’ye birçok belediye ve milletvekili kazandıran İP, SP ve diğer milliyetçi-mütedeyyin görünümlü partiler, vagon oldukları CHP ile HDP’nin rezaletlerine çıt çıkaramıyor. Muhafazakar çizgide siyaset yaptığını iddia eden İyi Parti, Saadet Partisi ve Davutoğlu’nun Gelecek Partisi zillet halde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarını devirmek için bir araya geldikleri CHP ile HDP’nin din dışı söylem ve eylemlerine itiraz edemeyip zillet halini yaşayan üç parti; koltuk değneği oldukları CHP-HDP’nin Diyanet’i hedef almasına susuyor, İslam’ın mukaddeslerine dil uzatmasına çıt çıkarmıyor, Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmayı vaat etmesi karşı üç maymunu oynuyor.

İslam'a sövenlerle aynı safta

Ayasofya’yı ibadethaneye çevirip Taksim’e cami yapan, Kur’an kurslarını bütün ülkede yaygınlaştıran, başörtüsü yasağını kaldıran AK Parti iktidarını hemen her gün hedef alan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu, alenen Peygamber Efendimiz dönemine dil uzatan HDP’li densize ses çıkarmadı. HDP’li Oya Ersoy, mübarek Regaib Kandili akşamında Meclis kürsüsünden “Bugün karşı karşıya olduğumuz yıkım, 500 yıl önceki Osmanlı yönetimini, 1500 yıl önceki dini toplum ilişkilerini ve 2 bin 500 yıl önceki Orta Asya masallarını yeniden kurma hayalidir” sözlerini sarf etti.

Sapkın evlilikler vaadi

CHP, LGBT sapkınlığının kanunla normalleştirileceğini seçim vaadi yaptı. Kılıçdaroğlu’nun görseliyle bilbordlara “Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak” yazıldı. Eşcinsel evliliğin önünü açma sinyaline SP, İP, GP’den tek kelime tepki gelmedi.

Diyanet hedefte

CHP milletvekilleri Özgür Özel, Engin Altay, Atila Sertel ve Mehmet Tüm gibi isimler Diyanet’i siyaset konusu yaparak Diyanet personeli imam ve müezzinleri hedef gösterdi. Diyanet üzerinden İslam’la hesaplaşan CHP’nin vekillerine Karamollaoğlu-Akşener-Davutoğlu üçlüsü tepkisiz kaldı. Sadece Saadet Partisi, 4-6 Yaş Kur’an Kursları için “orta çağ zihniyeti, bilim dışı kurumlar” diyen Özgür Özel’i isim vermeden yaptığı açıklamayla kınadı. Açıklamada ne CHP ne de Özgür Özel ifadesi geçmedi.

LGBT sevdalıları baş tacı

CHP’li belediyeler 2019 yerel seçimlerinin ardından her sene LGBT “Onur Haftası”nı kutlayan mesajlar paylaştı. İP, SP oylarıyla seçilen İstanbul, Mersin, İzmir, Eskişehir gibi 33 CHP’li belediyenin sapkın homolara yönelik mesajlarına da ses çıkarılmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi “LGBT dostu belediyecilik protokolünü” imzaladı. Zillete payanda olan sözde muhafazakar partiler CHP’yi değil, alnı secdeli Erdoğan ve kurmaylarını hedef aldı.

CHP’li Şişli ve Kadıköy Belediyesi’nin bünyesinde “Kadıköy Kent Konseyi LGBT Meclisi” ve “Şişli LGBT Meclisi” kuruldu, Zillet ortakları bunlara değil, 4-6 yaş Kur’an kurslarını bütün ülkeye de yaygınlaştıran AK Parti iktidarına saldırdı.

Canan'a sus, Ayasofya'ya kin kus

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, LGBT “Onur Haftası” ile ilgili sosyal medya hesabından eşcinsellere destek mesajları attı. SP, İP, GP’nin kurmayları bunlara değil Ayasofya’yı yeniden cami yapan Erdoğan’a çattı.

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, yerel seçim öncesinde SP’nin kanalı TV5’te eşcinsellik propagandası yaparak, “Biz LGBT konusunda onların kendi meclislerinde aldıkları kararları ve sorunlarının takipçisi olacağım. Biz LGBT için söylediklerimizin her zaman arkasındayız” dedi. Yayını kesmek yerine Taş’ı seyretmeyi tercih eden SP, bu rezilliği de yiyip yuttu.