Zillet, 28 Şubat’ı hortlatma peşinde

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Laik rejimin tehdit edildiği propagandası üzerine 28 Şubat 1997’deki MGK toplantısında millet iradesiyle seçilen Refah-Yol iktidarına hiza vermeye kalkışan cuntacıların düğmesine bastığı postmodern darbe sürecinin Türkiye’de oluşturduğu tahribat, aradan geçen 25 yıla rağmen sancılarını hissettiriyor. 22 bankanın batırıldığı, İslami sermayeye savaş açıldığı, Kur’an kurslarının kapatılıp, İmam Hatip ortaokullarına kilit vurulduğu, başörtülü öğrencilerin üniversitelerden atıldığı, kamuda tesettürün yasaklandığı o zulüm dolu günlerde darbeciler, CHP zihniyetinden siyasi, meslek kuruluşu ve sendikalardan sivil destek almıştı.

Ders almadılar

Çeyrek asır sonra o günleri yeniden hortlatacak girişime imza atan Millet İttifakı’nın 6+1 partili bileşenleri, mutabakat metnini açıklayacakları tarih olarak 28 Şubat’ı belirleyerek o toplantıda yandaş meslek kuruluşları, barolar ve sendikaların da yer alacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “28 Şubat’ta sadece altı genel başkan olmayacak. Daha geniş bir toplantı olacak. Toplantıya meslek kuruluşları, barolar, sendikalar da katılacak. Sonra genel başkanlarla hep birlikte kamuoyuna açıklama yapacağı” dedi. Bu açıklama, “Beşli Çete”nin yeniden hortlatılacağı yönünde yorumlandı.

Karanlık günlerin ipucu

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Yazar Mehmet Ardıç, şunları dile getirdi: “Kılıçdaroğlu 6 görünen, 1 de gölgede diş bileyen kara sevdaları HDP ile yaptıkları toplantının mutabakat metnini 28 Şubat’ta halka duyuracaklarını söyledi. Neden 28 Şubat? Bu tarihin Türk siyasetinde ne ifade ettiği herkesçe malumken ana muhalefet liderinin bunu farketmemiş olması mümkün mü? ‘Tamamen tesadüf’ diyerek geçiştirdi. Hayır bir ana muhalefet lideri bu tarihi tesadüfe bağlayamaz. 28 Şubat unutulacak kadar sıradan bir gün değildir. O dönemin sendikaları, meslek kuruluşları ve barolarının ne yaptığı, hangi oyunlarda yer aldığı ortadayken 28 Şubat tarihli toplantıda sendika, kuruluş ve baroların yer alacağını açıklamak bir ipucudur. Bu ittifakın asıl maksadının ne olduğunu gösteren çok kritik bir ipucudur. 6+1 ittifakının Türkiye’nin yıllarca kaosla yönetilmesine neden olan koalisyonlu hükümetler ve Beşli Çeteli 28 Şubat zamanına döndürmek için bir çaba olduğu aşikardır.”

Kökeni Amerika

Türkiye’nin o masadakilerden çok daha büyük olduğunu vurgulayan Ardıç, şöyle devam etti: “Yalan haberler, spekülasyonlar, hükümeti yıpratıcı politikalarla bugüne kadar gelen muhalefet partisi ve bu 6+1 şer ittifakı, Joe Biden’ın ABD başkanlık seçimi öncesi yapmış olduğu açıklamalar ve sonrasında Amerika’da kurulan Türk Demokrasi Projesi Derneği gibi girişimler ve bugün ortaya çıkan bu yuvarlak masa toplantısının düşüncesinin köklerinin yerli ve milli olmadığı anlaşılmaktadır.”

Hukuk ve Demokrasi Kurumu Derneği Genel Başkanı Avukat Mehmet Hakan Yılmaz da, konuya ilişkin “Geçmiş 28 Şubatlardan bugünkü 28 Şubatlara; nerede siyasi bir kaos var, nerede kaotik bir durum varsa bu meslek kuruluşları ve barolar muhakkak orada bulunup ateşe benzin döküyor” diye konuştu.

Sivil cuntacılar

Baroların ve meslek kuruluşlarının tek amacının mesleğe ve meslektaşa hizmet olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: “Tabii ki herkesin bir siyasi görüşü olur bu görüşlerini açıklayabilir ama baroların, meslek odalarının tek ideolojisi mesleğe ve meslektaşına hizmet olmalıdır. 28 Şubat’ta Millet İttifakı’nın toplantısına meslek kuruluşları ve bazı baroların katılacak olması kabul edilemez. İstanbul ve Ankara 1 No’lu Barosu her zaman CHP’nin arka bahçesi olmuş bir oluşumdur. Bu oluşumların hiçbir zaman mesleğe ve meslektaşa bir katkısı olmamıştır. ‘2 No’lu baroların kurulması baroları siyasileştirir’ diyenler şimdi siyasi toplantılarda boy göstermeye hazırlanıyor. ‘Barolar niye siyasallaşıyor’ diyenler de kendileri, baroları siyasallaştıranlar da kendileri. O toplantıya katılacak meslek kuruluşları, barolar ve sendikaların meşruiyeti sorgulanmalıdır.”