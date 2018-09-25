Zil çaldı, teknoloji alışverişi arttı

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasının ardından öğrencilerin notebook ve tablet talebi arttı. Bu durum perakendecileri memnun ederken, veliler döviz kurundan kaynaklı zamlardan dolayı uygun fiyatlı ürünleri tercih ediyor.

FİYATLAR ATEŞ PAHASI

Vitrinlerdeki yabancı menşeli notebooklar cep yakıyor. Macbook modelleri 16-17 bin liradan satışa sunuluyor. Asus markalı ürünler 3 bin liradan başlayan, 9 bin lirayı bulan fiyatlardan müşterileri ile buluşuyor.

HP’nin notebookları 6 ila 7 bin liradan, Dell’inkiler 3-4 bin liradan, Acer’inkiler 2-3 bin liradan alıcı buluyor. Tabletler de bütçeleri sarsıyor. Apple’ın Ipad modellerine 6-7 bin lira bedel biçiliyor. Lenovo ve Samsung’un tabletleri ise 2-3 bin liraya mal oluyor. Fiyat artışlarının ithal ürünleri vurduğuna işaret eden yerli üreticiler, velilere “Unutulmamalı ki ‘pahalı ürünler donanımlıdır’ diye bir şey yok. Onun için iyi araştırmakta, hem kaliteli hem de indirimli yerli ürünleri tercih etmekte yarar var” tembihinde bulundu. Fiyatlar bu tavsiyenin haklılığını ortaya koyuyor. Öyle ki şu anda Casper’ın notebookları 2 bin liradan, tabletleri 700 ila 900 liradan raflarda.

VELİLER SIKINTILI

Tüketici örgütleri fiyat artışlarının velileri sıkıntıya soktuğunu belirterek, toptancılar ile perakendecileri anlayışlı olmaya; ürün bedellerini aşağı çekmeye davet etti. Milyonlarca ailenin çocukları için uygun fiyatlı notebook ve tablet aradığını kaydeden Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Bülent Deniz, “Ne yazık ki raflar pahalı ürünler ile dolu. Ve ithal malların fiyatı yerlilerin çok çok ötesinde” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK KURU SUİSTİMAL ETMEYİN

Velilere yerli logolu ürünleri almayı öğütleyen Deniz, “Bu şekilde hem gelir-gider dengenizi korur hem de milli ekonomiye de katkı sunarsınız” dedi. Deniz, yerli üreticilere ise “Tüketicinin yanında yer alın. Uygun fiyatlardan satış yapın. Şımarıklığa kapılmayın, kur artışlarını suistimal etmeyin. Kaliteden taviz vermeyin. Satış sonrası hizmetlere önemle eğilin” diye seslendi.

İNDİRİM YAPANLAR DA VAR

Okullarına başlayan öğrencilere müjde veren İstanbul Bilişim’in Genel Müdürü Levent Menteşe, “Tüm okul öncesi alışverişlerde öğrencilere destek oluyoruz. Onların okul hayatında daha da başarılı olmaları adına yüzde 35’lere varan indirimlere gittik” açıklamasını yaptı.