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Sonbahar renkleri yaylayı sardı! Hıdırnebi ve Balıklı Göl ziyaretçilerini büyülüyor

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Sonbahar renkleri yaylayı sardı! Hıdırnebi ve Balıklı Göl ziyaretçilerini büyülüyor

Trabzon Akçaabat'ta 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası ile Balıklı Göl, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kızıl tonlarına büründü.

#1
Foto - Sonbahar renkleri yaylayı sardı! Hıdırnebi ve Balıklı Göl ziyaretçilerini büyülüyor

Kent merkezine yakınlığı dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alan Hıdırnebi Yaylası, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Sonbahar renkleri yaylayı sardı! Hıdırnebi ve Balıklı Göl ziyaretçilerini büyülüyor

Doğu Karadeniz'in doğal güzellikleri arasında yer alan Balıklı Göl ise yaylaya gelen doğaseverlerin ilk duraklarından biri oluyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan göl, çevresindeki ormanlık alanlarla sonbaharda farklı bir güzelliğe bürünüyor. Yaylada yeşilin yerini sarı, turuncu, kahverengi ve kızıl tonlarına bırakmasıyla ortaya çıkan manzaralar, ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme ve fotoğraf çekme imkanı sunuyor.

#3
Foto - Sonbahar renkleri yaylayı sardı! Hıdırnebi ve Balıklı Göl ziyaretçilerini büyülüyor

İstanbul'dan ailesiyle Trabzon'a gelen Ahmet Yılmaz, Doğu Karadeniz'in doğal güzelliklerinden etkilendiğini söyledi. Eşinin hazırladığı gezi rotasında Hıdırnebi Yaylası'nın da bulunduğunu belirten Yılmaz, bölgeyi ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

#4
Foto - Sonbahar renkleri yaylayı sardı! Hıdırnebi ve Balıklı Göl ziyaretçilerini büyülüyor

Yılmaz, hava koşulları nedeniyle gezi öncesinde endişe yaşadıklarını aktararak, "Bu tarihte gelmeye aslında biraz korktuk, yağmurlu olur, gelemeyiz diye ama hava çok güzeldi. Trabzon'da, Hıdırnebi Yaylası'nda ve Rize'de de doğanın bütün harika renklerini görebildik." dedi.

#5
Foto - Sonbahar renkleri yaylayı sardı! Hıdırnebi ve Balıklı Göl ziyaretçilerini büyülüyor

Suudi Arabistan'dan Trabzon'a gelen Amin Abul Raha da kentin doğal güzelliklerinden etkilendiğini dile getirdi. Tavsiye üzerine Trabzon'a geldiğini belirten Abul Raha, "Burası gerçekten çok güzel bir yer. Toprak, bitki örtüsü, yeşillikler, ağaçlar ve doğanın güzelliği gerçekten harika." diye konuştu. Abul Raha, gördüğü doğal güzellikler karşısında kendisini dünyadaki cennette gibi hissettiğini ifade etti.

#6
Foto - Sonbahar renkleri yaylayı sardı! Hıdırnebi ve Balıklı Göl ziyaretçilerini büyülüyor

Hıdırnebi Yaylası'nda esnaflık yapan Mehmet Bakırcı da bölgenin manzarası, ormanları ve doğal gölleriyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti. Yoğun bir turizm sezonu geçirdiklerini vurgulayan Bakırcı, yaylaya yılın her döneminde ziyaretçi geldiğini kaydetti. Bakırcı, yaz aylarında yeşilin hakim olduğu yaylanın sonbaharda farklı renklere büründüğünü dile getirerek, "Sonbahar aylarında yaprakların dökülmesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sonbahar turizmine de başladık." ifadesini kullandı. Esnaflardan Celal Altuntaş da yaylaya gelen ziyaretçilere hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirterek, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını söyledi. Yaylanın kent merkezine yakın olmasının yıl boyunca ziyaretçi çekmesinde etkili olduğunu ifade eden Altuntaş, sonbaharın sunduğu doğal güzelliklerin bölgeye ayrı bir atmosfer kattığını kaydetti. Balıklı Göl esnaflarından Adem Şahinkaya da sezon boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını vurguladı.

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