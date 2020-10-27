Zidane'dan 'istifa' açıklaması

Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, Real Madrid'deki görevini bırakacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

"Sadece önümüzdeki maçı düşünüyorum" diyen Zidane, "İstifa etmek gibi bir düşüncem yok. Görevimin son gününe kadar mücadele edeceğim. Sonra ne olacağına bakarız" dedi.

İstifa haberleri Real Madrid'in 4 gün içinde aldığı 2 yenilgiden sonra ortaya atıldı.

Eflatun-beyazlılar, peş peşe La Liga'da Cadiz'e, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e mağlup oldu.

Son olarak da Isco, takımda hak ettiği şansı bulamadığını söyledi. İspanyol futbolcu, "Zidane eğer beni oyuna alırsa, bunu ancak 80. dakikada yapar" dedi.

Real Madrid'de sular, La Liga'daki El Clasico galibiyetiyle sona erderken; Başkent ekibi, El Clascio'da Barcelona'yı deplasmanda Valverde, Ramos ve Modric'in golleriyle 3-1 yendi.