Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? Zeytinyağlı yaprak sarma malzemeleri tarifi
Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden yaprak sarma, bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Peki, zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? Zeytinyağlı yaprak sarma için gerekli malzemeler nelerdir? İşte zeytinyağlı yaprak sarma tarifi...26 Mayıs 2019 Pazar 18:20
Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden yaprak sarma, bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Peki, zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? Zeytinyağlı yaprak sarma için gerekli malzemeler nelerdir? İşte zeytinyağlı yaprak sarma tarifi...
Malzemeler
250 gram taze yaprak
2 adet orta boy kuru soğan
1 çay bardağı pirinç
1 kaşık domates biber karışık salça
Yarım demet maydanoz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay bardağı zeytinyağı
2 çay kaşığı tuz
Servis için:
Yoğurt
Hazırlanışı
Pirinci sıcak suda ıslattın 30 dakika kadar bekleyin ve süzün.
Soğanı ve maydanozu yemeklik doğrayın.
Pirinç, soğan, salça, tuz ve baharatları geniş ve derin bir kaba alın ve harmanlayın
Asma yapraklarını tuzlu kaynar suda sararıncaya kadar haşlayıp süzgece alın.
Bir tepsinin içinde yaprakları tek tek açarak hazırladığınız iç malzemeden ortalarına ekleyip rulo şeklinde sarın.
Tencereye dizip, üzerine bir tabak kapatın.
2 su bardağı ılık su ilave edip, ağır ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın.
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