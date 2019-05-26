Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? Zeytinyağlı yaprak sarma malzemeleri tarifi Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden yaprak sarma, bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Peki, zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? Zeytinyağlı yaprak sarma için gerekli malzemeler nelerdir? İşte zeytinyağlı yaprak sarma tarifi...

Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden yaprak sarma, bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Peki, zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? Zeytinyağlı yaprak sarma için gerekli malzemeler nelerdir? İşte zeytinyağlı yaprak sarma tarifi... Malzemeler 250 gram taze yaprak 2 adet orta boy kuru soğan 1 çay bardağı pirinç 1 kaşık domates biber karışık salça Yarım demet maydanoz 1 çay kaşığı karabiber 1 çay bardağı zeytinyağı 2 çay kaşığı tuz Servis için: Yoğurt Hazırlanışı Pirinci sıcak suda ıslattın 30 dakika kadar bekleyin ve süzün. Soğanı ve maydanozu yemeklik doğrayın. Pirinç, soğan, salça, tuz ve baharatları geniş ve derin bir kaba alın ve harmanlayın Asma yapraklarını tuzlu kaynar suda sararıncaya kadar haşlayıp süzgece alın. Bir tepsinin içinde yaprakları tek tek açarak hazırladığınız iç malzemeden ortalarına ekleyip rulo şeklinde sarın. Tencereye dizip, üzerine bir tabak kapatın. 2 su bardağı ılık su ilave edip, ağır ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.