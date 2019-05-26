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Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? Zeytinyağlı yaprak sarma malzemeleri tarifi

Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden yaprak sarma, bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Peki, zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? Zeytinyağlı yaprak sarma için gerekli malzemeler nelerdir? İşte zeytinyağlı yaprak sarma tarifi...

26 Mayıs 2019 Pazar 18:20
Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? Zeytinyağlı yaprak sarma malzemeleri tarifi

Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden yaprak sarma, bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Peki, zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? Zeytinyağlı yaprak sarma için gerekli malzemeler nelerdir? İşte zeytinyağlı yaprak sarma tarifi...

Malzemeler

250 gram taze yaprak

2 adet orta boy kuru soğan

1 çay bardağı pirinç

1 kaşık domates biber karışık salça

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

Servis için:

Yoğurt

Hazırlanışı

Pirinci sıcak suda ıslattın 30 dakika kadar bekleyin ve süzün.

Soğanı ve maydanozu yemeklik doğrayın.

Pirinç, soğan, salça, tuz ve baharatları geniş ve derin bir kaba alın ve harmanlayın

Asma yapraklarını tuzlu kaynar suda sararıncaya kadar haşlayıp süzgece alın.

Bir tepsinin içinde yaprakları tek tek açarak hazırladığınız iç malzemeden ortalarına ekleyip rulo şeklinde sarın.

Tencereye dizip, üzerine bir tabak kapatın.

2 su bardağı ılık su ilave edip, ağır ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 18:20
  1. Zeytinyağlı yaprak sarma
  2. Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır
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  4. Zeytinyağlı yaprak sarma malzemeleri
  5. Zeytinyağlı yaprak sarma püf noktası
  6. Zeytinyağlı yaprak sarma yapılışı

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