Hem eğlendiler hem öğrendiler! Çocuk varsa şenlik var

Matematik Bilim ve Eğitim Topluluğu tarafından hazırlanan istasyonda ise akıl ve zekâ oyunları turnuvaları düzenlendi, çeşitli bilim deneyleri gerçekleştirildi. Çocukların analitik düşünme, problem çözme ve bilimsel merak duygularını geliştirmeyi amaçlayan etkinlikler büyük ilgi gördü. Genç Yeşilay Topluluğu öncülüğünde kurulan parkurlarda minikler fiziksel aktivitelerle eğlenirken, hareket kabiliyetlerini ve esnekliklerini geliştirme fırsatı buldu. Şenlik alanında ayrıca sıfır atık atölyesi düzenlenerek atık malzemelerden yeni oyuncaklar üretildi. Böylece çocuklara çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazandırıldı.