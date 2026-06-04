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Hem eğlendiler hem öğrendiler! Çocuk varsa şenlik var Çekirdeğini böyle tüketenler farkını görüyor... Sebze değil o meyve: Lif, vitamin ve antioksidan deposu Siyah-Beyaz kriz... Sörloth için görüşmeler başlandı! Aziz Yıldırım'ın seçim kozuydu Kimse bunu beklemiyordu...Hakan Safi'nin açıkladığı Luis Suarez'in bonservisini duyurdular! Portekiz'den bomba haber 90 gün sonra ilk hasat yapıldı! Yaz aylarının en sevilen meyvesi görücüye çıktı Gönül Dağı'nda sürpriz final bölümü geliyor... Herkes merakla bekliyordu Hepsi sahiplerini bekliyor! Gırgırdan ziynet eşyasına kadar her şey var Mutlaka bu öneriye kulak verin! Kulaktan dolma bilgilere dikkat: Anne adayları doğum öncesi sakın yapmayın
Yaşam
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Yeniakit Publisher
Hem eğlendiler hem öğrendiler! Çocuk varsa şenlik var
IHA Giriş Tarihi:

Hem eğlendiler hem öğrendiler! Çocuk varsa şenlik var

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde geleneksel hale gelen Çocuk Şenliği, bu yıl üçüncü kez düzenlendi.

#1
Foto - Hem eğlendiler hem öğrendiler! Çocuk varsa şenlik var

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi bahçesi, çocukların kahkahaları ve renkli etkinliklerle sahne oldu.

#2
Foto - Hem eğlendiler hem öğrendiler! Çocuk varsa şenlik var

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından geleneksel hale getirilen 3. Çocuk Şenliği, Eğitim Fakültesinin ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

#3
Foto - Hem eğlendiler hem öğrendiler! Çocuk varsa şenlik var

Eğitim Fakültesi bahçesinde düzenlenen şenliğe DPÜ Rektörü Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcıları İsmail Yalçın, Mustafa Arif Özgür ve Ayhan Kahraman ile birlikte dekanlar, akademik ve idari personel, üniversite öğrencileri, Kütahya'daki ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrenciler ile öğretmenler katıldı.

#4
Foto - Hem eğlendiler hem öğrendiler! Çocuk varsa şenlik var

Çocukoloji Topluluğu, Matematik Bilim ve Eğitim Topluluğu ile Genç Yeşilay Topluluğu tarafından hazırlanan etkinlik alanlarında çocuklar için birbirinden farklı aktiviteler gerçekleştirildi. Çocukoloji Topluluğunun oluşturduğu bölümde yüz boyama etkinlikleri yapılırken, geleneksel sokak oyunları oynandı. Üniversite öğrencilerinin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların motor becerilerinin gelişimine katkı sağlanırken, sosyal etkileşimlerini artıracak ortamlar oluşturuldu.

#5
Foto - Hem eğlendiler hem öğrendiler! Çocuk varsa şenlik var

Matematik Bilim ve Eğitim Topluluğu tarafından hazırlanan istasyonda ise akıl ve zekâ oyunları turnuvaları düzenlendi, çeşitli bilim deneyleri gerçekleştirildi. Çocukların analitik düşünme, problem çözme ve bilimsel merak duygularını geliştirmeyi amaçlayan etkinlikler büyük ilgi gördü. Genç Yeşilay Topluluğu öncülüğünde kurulan parkurlarda minikler fiziksel aktivitelerle eğlenirken, hareket kabiliyetlerini ve esnekliklerini geliştirme fırsatı buldu. Şenlik alanında ayrıca sıfır atık atölyesi düzenlenerek atık malzemelerden yeni oyuncaklar üretildi. Böylece çocuklara çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazandırıldı.

#6
Foto - Hem eğlendiler hem öğrendiler! Çocuk varsa şenlik var

Günün ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilen halat çekme ve çuval yarışmaları ise şenliğe ayrı bir heyecan kattı. Takım ruhunu ve dayanışmayı ön plana çıkaran yarışmalarda çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Gün boyu süren etkinlikler, çocukların neşeli anları ve renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.

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