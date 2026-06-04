90 gün sonra ilk hasat yapıldı! Yaz aylarının en sevilen meyvesi görücüye çıktı

'100 TON CİVARINDA REKOLTE BEKLİYORUZ' 30 dönümlük tarladan 100 ton civarında verim beklediklerini söyleyen üretici Aksel Güngör, "Doğduğumuzdan beri bu işin içindeyim. Bölgemiz, serin bir iklime sahip olduğu için 1 hafta içinde tamamen verim veren bir hasada geçeceğiz. Bu sene yaklaşık 30 dönüm arazi üzerinden 100 ton civarında rekolte bekliyoruz. Bütün bölgelerden tek verimli çileklerin hasadı yoğun olduğu için bizi de etkiliyor. Şu an 170 bandından satılıyor. Bu çok iyi bir fiyattır" dedi.