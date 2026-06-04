TBMM Raporu Alarm Verdi: Alkol ve Uyuşturucu Çocukları Suça Sürüklüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan ve 800 sayfayı aşan rapor milletvekillerine dağıtıldı. Raporda, çocukların suça yönelmesinde aile yapısından bağımlılığa kadar birçok risk faktörüne dikkat çekilirken, çözüm önerileri de sıralandı.

Çarpıcı Veriler

Komisyon tarafından Türkiye genelindeki 70 Çocuk Eğitim Evi ve Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 4 bin 989 çocuk üzerinde yapılan bilimsel araştırmada dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.

Araştırmaya göre 12-17 yaş grubundaki çocukların;

Yüzde 83,4'ü sigara kullanıyor.

Yüzde 47,3'ü alkol tüketiyor.

Yüzde 52,9'u uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıyor.

Raporda, bağımlılığın çocukları suça sürükleyen en önemli etkenlerden biri haline geldiği vurgulandı.

"Aile Terapisti" Modeli Önerisi

Komisyon, aile içindeki sorunların çocukların suça yönelmesinde etkili olduğuna dikkat çekerek aile sağlığı merkezlerinde "aile terapisti" modelinin oluşturulmasını önerdi.

Raporda, ailelerin yaşadığı psikososyal sorunlara erken müdahale edilmesi ve koruyucu aile destek mekanizmalarının yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

Uyuşturucu ve Alkol Suçlarında İndirim Tartışması

Komisyon raporunda, çocukların uyuşturucu ve alkol etkisi altında işledikleri ağır suçlarda ceza indirimi uygulanmaması önerisi de yer aldı.

Buna göre;

Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda hafifletici hükümlerin sınırlandırılması,

Kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarında yaşa bağlı ceza indirimlerinin hâkim takdirine bırakılması önerildi.

Tütün Satışına Ömür Boyu Yasak Teklifi

Rapordaki en dikkat çekici önerilerden biri de tütün ürünlerine ilişkin oldu.

Komisyon, 2009 yılından sonra doğan bireylere tütün ve tütün ürünlerinin ömür boyu satılmasının yasaklanmasını tavsiye etti.

Dijital Bağımlılık ve Kumar Uyarısı

Raporda yalnızca alkol ve uyuşturucu değil, dijital bağımlılık ve yasa dışı bahis tehdidine de dikkat çekildi.

Bu kapsamda;

Çevrim içi kumar ve yasa dışı bahisle mücadele sistemlerinin güçlendirilmesi,

Kapalı sohbet grupları ve oyun platformlarında siber denetimlerin artırılması,

Dijital şiddet ve bağımlılığı teşvik eden içeriklere karşı erken uyarı sistemleri kurulması önerildi.

Rehabilitasyon Vurgusu

Komisyon, bağımlılıkla mücadelede yalnızca cezai yöntemlerin yeterli olmayacağını belirterek rehabilitasyon, sosyal uyum ve yeniden entegrasyon süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM'nin hazırladığı kapsamlı rapor, suça sürüklenen çocuklar arasında alkol ve uyuşturucu kullanımının endişe verici boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Raporda bağımlılıkla mücadele, aile desteği ve dijital tehditlere karşı yeni önlemler alınması çağrısı yapıldı.