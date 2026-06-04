Kimse beklemiyordu: Trump'tan tarihi açıklama! 'Mücteba Hamaney ile...'

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü İran'ın lideri Mücteba Hamaney ile "görüşmek istediğini" söyledi.

56 yaşındaki Mücteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'i öldüren ABD-İsrail saldırılarında yaralandığı düşünülüyordu. Mücteba Hamaney, babasının ardından lider olarak ilan edilmesinden bu yana kamuoyu önüne çıkmadı.

ABD Başkanı, New York Post'un "Pod Force One" podcastine yaptığı açıklamada, "Onunla görüşmek isterim ve muhtemelen bir noktada görüşeceğiz. Her şeyin nasıl sonuçlanacağına bağlı" dedi.

Trump, İranlı liderin sağlık durumuna ilişkin bir soru üzerine Hamaney'in "kesinlikle yaralı olduğunu" söyledi. Trump, "Çok iyi durumda olduğunu duymuyorum. "Anlatılanlara inanırsanız, birçok farklı parçasını kaybetmiş." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, salı günü Kongre'deki bir panelde Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu ve giderek daha aktif hale geldiğini söylemişti.

Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde, "Onun belirli bir düzeyde giderek daha fazla devreye girdiğine dair işaretler olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Mepa News