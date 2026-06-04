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Gündem YSK Gerekçesi CHP'li Hukukçuları toz duman etti
Gündem

YSK Gerekçesi CHP'li Hukukçuları toz duman etti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
YSK Gerekçesi CHP'li Hukukçuları toz duman etti

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP kurultayına ilişkin verdiği gerekçeli kararı değerlendirdi. Karahasanoğlu, CHP yönetimine yakın hukukçuların uzun süredir savunduğu "Kurultayla ilgili tek yetkili merci YSK'dır" tezinin, YSK'nın kendi gerekçesiyle çürütüldüğünü öne sürdü.

Karahasanoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen yargı sürecinde bazı hukukçuların, genel mahkemelerin konuya müdahil olamayacağını savunduğunu hatırlatarak, YSK'nın gerekçeli kararının bunun aksini ortaya koyduğunu ifade etti.

"YSK da Genel Mahkemeleri İşaret Etti"

Yazısında YSK kararından bölümler aktaran Karahasanoğlu, seçim kurullarının görev alanının yalnızca seçim günü ve seçim işlemleriyle sınırlı olduğunu, kongrenin iptali, usulsüzlük iddiaları ve maddi hukuk kapsamındaki konuların ise genel mahkemelerin yetkisinde bulunduğunu belirtti.

YSK'nın gerekçesinde yer alan "Siyasi parti kongrelerinde yapılan organ seçimleri dışında kalan gündem maddeleri, kararlar ve kongrenin iptali talepleri seçim kurullarının görev alanı dışındadır" değerlendirmesine dikkat çeken Karahasanoğlu, bunun CHP'li hukukçuların tezlerini geçersiz kıldığını savundu.

"Delegelerin Satın Alındığı İddiaları YSK'nın Değil Mahkemelerin Konusu"

Ali Karahasanoğlu, kurultay sürecinde delegelere para dağıtıldığı ve oy karşılığı çeşitli vaatlerde bulunulduğu yönündeki iddiaların seçim hukuku kapsamında değil, ceza hukuku ve medeni hukuk kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

YSK'nın kararında yer alan "maddi hukuk anlamındaki delillerin değerlendirilmesini gerektiren iddialar seçim kurullarının görev alanında değildir" tespitine vurgu yapan Karahasanoğlu, bu tür iddiaların genel mahkemelerde incelenebileceğini kaydetti.

CHP'li Hukukçulara Sert Eleştiri

Yazısında isim vererek bazı hukukçuları da eleştiren Karahasanoğlu, YSK kararının ardından CHP'ye yakın hukuk çevrelerinden ciddi bir itiraz gelmediğini öne sürdü. Karahasanoğlu, uzun süredir kamuoyunda dile getirdiği görüşlerin YSK gerekçesiyle teyit edildiğini savunarak, kurultaya ilişkin hukuki tartışmaların bundan sonraki süreçte genel yargı mercilerinde devam edeceğini ifade etti.

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, YSK'nın CHP kurultayına ilişkin gerekçeli kararının, "Kurultay konusunda tek yetkili merci YSK'dır" görüşünü savunan CHP'li hukukçuların tezlerini boşa çıkardığını öne sürdü. Karahasanoğlu'na göre YSK, kurultaydaki usulsüzlük ve delege iddialarının genel mahkemelerde incelenebileceğini açıkça ortaya koydu.

Ali Karahasanoğlu'nun yazısını okumak için tıklayın>>>

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