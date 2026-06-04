Galata Kulesi'nde "Çevre duyarlılığı" Tarihi kule ışıl ışıl aydınlandı

Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü projelerinden biri olan Sıfır Atık Hareketi, 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı tarafından İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından Galata Kulesi'nde "Sıfır Atık" temalı mapping gösterisi gerçekleştirildi. Kule yüzeyine yansıtılan özel animasyonlar ve görsel efektlerle çevrenin korunması, geri dönüşümün önemi ve sürdürülebilir yaşam mesajları ziyaretçilere aktarıldı.

Tarihi Kule Çevre Mesajlarıyla Aydınlandı

Galata Kulesi'nin tarihi dokusuyla bütünleşen gösteride, sıfır atık temalı görseller gece boyunca kuleye yansıtıldı. Etkinlik, hem İstanbul sakinlerinin hem de yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti.

Gösteriyi izlemek için kule çevresinde toplanan vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntü alarak o anları ölümsüzleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, çevre konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağladı.

Amaç: Sürdürülebilir Bir Gelecek

Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle, atıkların azaltılması, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve doğal kaynakların korunması konusunda toplumsal bilinç oluşturulması hedefleniyor.

Galata Kulesi'ndeki mapping gösterisi de bu çalışmaların en dikkat çekici duraklarından biri olarak öne çıktı. Tarihi miras ile çevre duyarlılığını bir araya getiren etkinlik, sürdürülebilir yaşam mesajlarının geniş kitlelere ulaşmasına katkı sundu.

Sıfır Atık Haftası kapsamında Galata Kulesi'ne yansıtılan özel mapping gösterisi, çevre bilincini tarihi dokuyla buluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturdu.