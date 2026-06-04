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Gündem Trump Türkiye’ye geliyor! Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katılacak
Gündem

Trump Türkiye’ye geliyor! Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katılacak

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Trump Türkiye’ye geliyor! Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacağı resmen açıklandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, zirvenin NATO tarihinin en kritik toplantılarından biri olacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne bizzat katılacağını duyurdu. Rubio, "Başkan, bir sonraki NATO Devlet Başkanları Toplantısı'na bizzat katılacak" ifadelerini kullandı.

"NATO Tarihinin En Önemli Toplantılarından Biri"

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak zirvenin önemine dikkat çeken Rubio, "NATO'nun temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının, muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum" dedi. ABD'li bakan, ittifak içerisinde açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı konular bulunduğunu belirtti.

NATO'da Kritik Başlıklar Masada

Rubio, ABD'nin NATO ittifakına bağlılığını sürdürdüğünü vurgularken, örgütün bazı alanlarda önemli değişikliklere ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Zirvede savunma harcamaları, ittifak içindeki yük paylaşımı, ABD'nin NATO üyelerine yönelik eleştirileri ve küresel güvenlik tehditlerinin ele alınması bekleniyor.

Hakan Fidan da Duyurmuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da daha önce yaptığı açıklamada Trump'ın Ankara'daki zirveye katılmayı planladığını belirtmişti. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasında yapılan telefon görüşmelerinde ABD Başkanının zirveye katılım niyetini dile getirdiğini açıklamıştı.

Gözler Ankara'da

Ankara'da düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi, ittifakın geleceğine ilişkin kritik kararların alınacağı bir platform olarak görülüyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yanı sıra ittifaka üye 32 ülkenin liderlerinin katılması beklenen zirve, son yılların en önemli güvenlik toplantılarından biri olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacağının açıklanması, toplantının uluslararası önemini artırdı. Washington yönetimi, zirveyi NATO'nun geleceğini şekillendirecek kritik bir dönüm noktası olarak görüyor.

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