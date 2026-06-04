Milyonlarca emekli bu yanıtı bekliyordu!

Türkiye'de bulunan milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına gelecek olan zammı araştırmakta. Peki, en düşük emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Temmuz'da emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinden sızan son senaryoları açıkladı. Emekliler bu rakamı görünce bayram edecek. İşte en düşük emekli maaşı ve seyyanen zam hakkında merak edilenler...

Milyonlarca emekli 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz'da emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?' sorusunu araştırıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşları, seyyanen zam, asgari ücret, memur maaşları ve olası erken seçim senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 36 BİN LİRA OLACAK MI?

Son dönemde en düşük emekli maaşının 36 bin liraya çıkarılacağı yönündeki iddialara değinen Karakaş, kamuoyunda yoğun spekülasyonlar bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“En düşük emekli maaşı 36 bin lira oluyormuş hocam, doğru mu?’ diye soranlar var. Dolayısıyla çok sayıda spekülasyon da var. Ancak şunu söyleyelim: Evet, konuşuluyor. Ancak şu an için somut bir gelişme ya da kesinleşmiş bir karar yok.”

Karakaş, Ankara’da konuşulan senaryolardan birinin de temmuz ayında yapılması beklenen görüşmeler olduğunu belirterek, Türkiye ile ABD arasında olası bir finansal iş birliği ihtimalinin gündemde olduğunu ifade etti.

“Arjantin ile Amerika arasında 20 milyar dolarlık bir swap anlaşması olmuştu. O anlaşmayla birlikte Arjantin pesosu değer kaybetmeyi durdurdu ve güven geldi. Şimdi aynı senaryo konuşuluyor.”

Karakaş, Türkiye için de benzer büyüklükte bir anlaşmanın gündeme gelebileceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını aktararak:

“Türkiye’de de benzer şekilde 20–25 milyar dolarlık bir anlaşma olabilir mi sorusu gündemde. Böyle bir anlaşma olursa bir can suyu olur. En azından dolar üzerindeki baskının azalması ve ekonomiye güven açısından son derece önemli olabilir.” dedi.

Karakaş’a göre emeklilere ve çalışanlara yönelik ekonomik düzenlemeler büyük ölçüde seçim takvimiyle bağlantılı değerlendiriliyor.

Ankara kulislerinde konuşulan üç temel senaryoyu şöyle sıraladı:

2027 Nisan-Mayıs döneminde seçim,

2027 Ekim-Kasım döneminde seçim,

Ekonomik koşulların beklenen düzeyde iyileşmemesi halinde seçimin 2028 Nisan ayına kalması.

SEYYANEN ZAM VERİLECEKSE HER EMEKLİYE VERİLMELİ

Özellikle memur emeklilerinin seyyanen zam konusunda net bir beklenti içinde olduğunu belirten Karakaş, bunun geçmişte verilmiş bir söz olarak görüldüğünü söyledi.

Seyyanen zam uygulanması halinde yalnızca en düşük emekli maaşına artış yapılmasının doğru olmayacağını savunan Karakaş, şu değerlendirmede bulundu: “En düşük emekli maaşı 36 bin lira olur da diğer emeklilere verilmez şeklinde bir uygulama olması mümkün değil.”

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Memur emeklilerinin enflasyonun altında zam alma riski bulunduğunu söyleyen Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine daha yüksek oranlı artış verilmesi halinde memur emeklilerinin alım gücünün daha da gerileyebileceğini savundu.

“Memur emeklileri yine gerçekleşen enflasyonun altında zam alma riskiyle karşı karşıya.” Karakaş ayrıca sendikaların bu konuda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.