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Hem eğlendiler hem öğrendiler! Çocuk varsa şenlik var Çekirdeğini böyle tüketenler farkını görüyor... Sebze değil o meyve: Lif, vitamin ve antioksidan deposu Siyah-Beyaz kriz... Sörloth için görüşmeler başlandı! Aziz Yıldırım'ın seçim kozuydu Kimse bunu beklemiyordu...Hakan Safi'nin açıkladığı Luis Suarez'in bonservisini duyurdular! Portekiz'den bomba haber 90 gün sonra ilk hasat yapıldı! Yaz aylarının en sevilen meyvesi görücüye çıktı Gönül Dağı'nda sürpriz final bölümü geliyor... Herkes merakla bekliyordu Hepsi sahiplerini bekliyor! Gırgırdan ziynet eşyasına kadar her şey var Mutlaka bu öneriye kulak verin! Kulaktan dolma bilgilere dikkat: Anne adayları doğum öncesi sakın yapmayın
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Yeniakit Publisher
Çekirdeğini böyle tüketenler farkını görüyor... Sebze değil o meyve: Lif, vitamin ve antioksidan deposu
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çekirdeğini böyle tüketenler farkını görüyor... Sebze değil o meyve: Lif, vitamin ve antioksidan deposu

Türkiye'nin bereketli topraklarında hasat başladı. Çilek çekirdeği; yüksek lif ve antioksidan zengindir. İşte, çileğin faydaları…

#1
Foto - Çekirdeğini böyle tüketenler farkını görüyor... Sebze değil o meyve: Lif, vitamin ve antioksidan deposu

Türk mutfağının lezzetlerinden biri olan çilek, Türkiye’de sofralarının en değerli meyveler arasında yer alıyor. Bu özel bitki, aslında doğru hazırlandığında doyurucu ve besleyici bir besine dönüşüyor. Çilekli tariflerden tatlılara kadar geniş bir kullanım alanı bulunan çilek; lif, C vitamini, antioksidan ve bitkisel bileşenleriyle sindirimden kalp sağlığına, kan şekeri dengesinden tutunda birçok başlıkta dikkat çekiyor.

#2
Foto - Çekirdeğini böyle tüketenler farkını görüyor... Sebze değil o meyve: Lif, vitamin ve antioksidan deposu

Çileğin sağlığa sağladığı temel faydalar nelerdir? Çileğin sağlığa sağladığı temel faydalar şunlardır... Bağışıklığı Güçlendirir: Yüksek C vitamini içeriği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Sadece birkaç adet çilek, günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabilir. Kalp Sağlığını Korur: İçerdiği antosiyaninler ve zengin lif, kötü kolesterolü (LDL) düşürerek damar sertliğini önlemeye ve kan basıncını dengelemeye destek olur. Cilt Sağlığını Destekler: Serbest radikallerle savaşan antioksidanlar ve salisilik asit içeriği sayesinde yaşlanma belirtilerini geciktirir, akne oluşumunu azaltır ve kolajen sentezini destekler. Kan Şekerini Dengeler: Lifli yapısı şekerin kana karışma hızını yavaşlatır ve insülin duyarlılığını artırabilir. Sindirim Sistemini Düzenler: Bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığı önler ve prebiyotik etkisiyle faydalı bağırsak bakterilerini besler.Beyin Fonksiyonlarını Destekler: Güçlü antioksidan kapasitesi sayesinde yaşa bağlı hafıza gerilemesini geciktirir ve bilişsel sağlığı korur. Tüketim Önerileri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler: Mide hassasiyeti ve alerjik reaksiyon (özellikle çocuklarda) riski taşıyabilen çilek, taze olarak iyice yıkanarak tüketilmelidir. Potasyum ve fosfor değerleri yüksek olduğu için böbrek hastalarının kontrollü tüketmesi önemlidir.

#3
Foto - Çekirdeğini böyle tüketenler farkını görüyor... Sebze değil o meyve: Lif, vitamin ve antioksidan deposu

Çilek çekirdeği; yüksek lif ve antioksidan (C vitamini gibi) yapısıyla sindirimi destekler ve hücre yenilenmesine katkı sağlar. Ayrıca toprağa ekilip çimlendirilerek yeni çilek bitkileri üretmek için de rahatlıkla kullanılabilir.

#4
Foto - Çekirdeğini böyle tüketenler farkını görüyor... Sebze değil o meyve: Lif, vitamin ve antioksidan deposu

Sindirime Destek: Çileğin üzerinde bulunan minik çekirdekler, bağırsak hareketlerini artırarak sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.Cilt Sağlığı: Antioksidan özellikleri sayesinde cildin kolajen üretmesine destek olur; yaşlanma belirtilerini geciktirerek daha parlak ve sağlıklı bir cilde katkıda bulunur.

#5
Foto - Çekirdeğini böyle tüketenler farkını görüyor... Sebze değil o meyve: Lif, vitamin ve antioksidan deposu

Çilek hasadı yapıldı! Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyünde çilek ve böğürtlen üreticiliği yapan Fikret Ateş, gelenek haline getirdiği uygulama kapsamında bu yılın ilk çilek hasadını öğrencilerle paylaştı. Tatlısu köyünde üretim yapan Ateş, her yıl sezonun ilk hasadını bölgedeki okullarda eğitim gören öğrencilere ikram ediyor. Bu kapsamda Ateş, bu yıl elde ettiği ilk çilekleri Çağlayan İlköğretim Okulu öğrencilerine dağıttı. Geçen yıl yaşanan don olayları nedeniyle ürünlerinde büyük kayıp yaşadıklarını belirten Ateş, Erzincan Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan fide desteği sayesinde yeniden üretime başladıklarını söyledi. Desteklerin üreticiler açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ateş, bu yılki ilk hasadı öğrencilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Öğrenciler ise dalından taze olarak yetiştirilen çilekleri tatmanın sevincini yaşarken, üretici Ateş’e teşekkür etti.

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