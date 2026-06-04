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Dünya Tüm İslam alemine rağmen Gazze tek öğün yemeğe mahkum!
Dünya

Tüm İslam alemine rağmen Gazze tek öğün yemeğe mahkum!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tüm İslam alemine rağmen Gazze tek öğün yemeğe mahkum!

Küresel haydut Donald Trump’ın büyük tantanayla duyurduğu Gazze barış planının açıklanmasının üzerinden 7 ay, sözde barış kurulunun toplanmasının üzerindense 4 aydan fazla bir süre geçti. Sözde barış planı emperyalistlerin oyalama taktiğine dönüşürken; ateşkese rağmen her gün bomba yağdıran, insani yardımları engelleyen ve işgal alanını yüzde 60'a çıkaran Siyonist rejim, 2 milyon Müslümanı açlık, susuzluk ve katliamlarla baş başa bıraktı.

Küresel haydut Donald Trump’ın büyük tantanayla duyurduğu Gazze barış planının açıklanmasının üzerinden 7 ay, sözde barış kurulunun toplanmasının üzerindense 4 aydan fazla bir süre geçti. Sözde barış planı emperyalistlerin oyalama taktiğine dönüşürken; ateşkese rağmen her gün bomba yağdıran, insani yardımları engelleyen ve işgal alanını yüzde 60'a çıkaran Siyonist rejim, 2 milyon Müslümanı açlık, susuzluk ve katliamlarla baş başa bıraktı.

 

Trump’ın Sözde Planı İflas Etti, İşgalci rejim Gazze’yi Açlık ve Katliamla Eritiyor!

Küresel haydut Donald Trump’ın büyük tantanayla duyurduğu Gazze barış planının açıklanmasının üzerinden 7 ay, sözde barış kurulunun toplanmasının üzerindense 4 aydan fazla bir süre geçti. Ancak Batı medyasının "çözüm" diye pazarladığı plana dair sahada henüz tek bir somut adım atılmış değil. Emperyalistlerin vaat ettiği bağışlar kağıt üzerinde kalırken, Siyonist işgal rejimi ateşkes kararlarına meydan okuyarak Gazze’deki işgal alanını yüzde 60’a çıkardı. 2 milyon mazlum Filistinli ise her an bombaların hedefi olduğu daracık alanlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

 

Ateşkes Maskeli Soykırım: Ekim’den Bu Yana 933 Şehit

Siyonist işgal ordusu, sözde ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ni neredeyse her gün havadan ve karadan vurmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, sadece geçtiğimiz Ekim ayından bu yana düzenlenen vahşi saldırılarda 933 Gazzeli Müslüman şehit oldu.

Katliamın son kurbanlarından biri de Han Yunus’ta direnen bir anne oldu. Bir hafta önce Siyonistlerin Mevasi bölgesindeki mazlumların sığındığı Gays Kampı'na düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Raviye Ebu Madi, tedavi gördüğü Nasır Hastanesi'nde şehadet şerbetini içti. Siyonist rejimin Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü barbarlıkta toplam şehit sayısı 72 bin 942’ye, yaralı sayısı ise 172 bin 967’ye ulaştı.

 

Siyonist Rejim 2 Milyon Müslümanı Açlık ve Susuzlukla Sınıyor

Ateşkes şartlarını her gün fütursuzca ihlal eden işgalci güç, Gazze halkını sistematik bir açlık ve susuzluk politikasıyla teslim almaya çalışıyor. Varılış anlaşmaya göre Gazze’ye her gün en az 600 tır insani yardım girmesi gerekirken, Siyonist abluka nedeniyle bölgeye kayda değer bir yardım ulaştırılamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) raporları, Gazze’deki insani trajedinin boyutunu gözler önüne seriyor: Bölgede her 5 aileden biri günde sadece tek bir öğün yemekle hayatta kalmaya çalışıyor.

 

Su Kuyuları Yakıtsızlıktan Durdu

Şebekelerin ve su kuyularının işgalcilerce tahrip edilmesi yetmezmiş gibi, sağlam kalan kuyulardan su çekmek için gereken jeneratör yakıtı ve yedek parçalar da ambargoya takılıyor. Han Yunus’taki Aksa Üniversitesi yerleşkesi çevresinde çadırlarda yaşayan yaklaşık 30 bin muhacir, kavurucu sıcakların başlamasıyla birlikte bir damla temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.

 

"Sarı Hat" Planı Yalan Oldu: Hedef Yüzde 70 İşgal!

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren sözde ateşkes planına göre, işgal ordusunun "Sarı Hat" olarak belirlenen bölgeye çekilmesi ve Gazze’nin yüzde 47’sini Filistinlilere bırakması gerekiyordu. Planın ikinci aşamasında ise daha geri bir hat olan "kırmızı hat" bölgesine çekilme taahhüdü verilmişti.

Ancak bölgedeki İran gerilimini fırsat bilen Siyonist çete, sessiz sedasız işgal sınırlarını genişletti. Katil Netanyahu, Gazze’deki işgal oranını yüzde 60’ın üzerine çıkardıklarını itiraf ederek, barbar ordusuna işgali yüzde 70’in üzerine çıkarma talimatı verdiğini küstahça ilan etti.

 

Batı'nın İkiyüzlü Planı Raf Ömrünü Doldurdu

Gazze'nin enkazdan kaldırılması ve yeniden imarı için en az 70 milyar dolara ihtiyaç duyulurken, barış kuruluna üye kapitalist devletler sadece 17 milyar dolarlık bir yardım vaadinde bulunmuştu. Gelinen noktada bu komik rakamın bile çok azı toplanabildi, toplanan paralar ise bürokrasi bahanesiyle Gazze halkına ulaştırılmadı.

Plana göre bölgede asayişi sağlaması beklenen Filistinli teknokratlar komitesi ve uluslararası istikrar gücü hala kağıt üzerinde birer proje olarak bekliyor. Barış Kurulu Sözcüsü Bradley Klapper, yalnızca 5 ülkenin asker gönderme sözü verdiğini belirtirken, Gazze’de direniş hareketlerini silahsızlandırma ve Hamas’sız bir emniyet teşkilatı kurma hesapları ise neticesiz kalmaya mahkum görünüyor. Plan kapsamında direnişçilere af ve seçim vaatleri sunulsa da, Siyonist vahşet ve Batı'nın oyalama taktikleri karşısında Gazze halkı izzetli direnişinden taviz vermiyor.

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