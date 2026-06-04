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Yerel Otomobil uçuruma yuvarlandı! Sürücü hayatını kaybetti
Yerel

Otomobil uçuruma yuvarlandı! Sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Otomobil uçuruma yuvarlandı! Sürücü hayatını kaybetti

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Ağaca çarparak duran araç hurdaya dönerken, sürücü Metin Behram’ın olay yerinde hayatını kaybettiti.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlardı. Kaza, Reşadiye ilçesi Sazak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Metin Behram (42) yönetimindeki 06 TJY 28 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki uçuruma yuvarlandı. Ağaca çarparak duran araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Behram'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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