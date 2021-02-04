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Zeytinyağlı barbunya tarifi | Zeytinyağlı yemek denildiğinde akla gelen ilk tarifler arasın hiç kuşkusuz barbunya yer alır. Zeytinyağlı leziz bir barbunya tarifi arayanlar ‘Barbunya yemeği nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, zeytinyağlı barbunya için hangi malzemeler gerekli? Denenmiş zeytinyağlı barbunya tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-04 18:47:00 -
Zeytinyağlı barbunya nasıl yapılır?

Barbunya yemeği yapılışı | Mevsiminde taze barbunya ile yapabileceğiniz bu tarifi kuru barbunya ile de hazırlamanız mümkün.

Zeytinyağlı barbunya nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 kilo barbunya (Taze barbunya kullanmayacaksanız fasulyeyi bir gece önceden suya koyup haşlayın)
  • 1 adet soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 2 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 2 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 adet kesme şeker
  • Tuz
  • Zeytinyağı
  • Su

Zeytinyağlı barbunya nasıl yapılır?

Taze barbunya kullanacaksanız öncelikle fasulyeyi 10-12 dakika kadar haşlayın. Kuru barbunyayı haşlama süreniz biraz daha uzun sürebilir.

Yarım çay bardağı zeytinyağını bir tencereye alın.

Rendelediğiniz soğan ve sarımsağı yağda soteleyin.

Ardından havuç, patates ve domatesi ekleyin.

Salçayı da ilave dip kokusu çıkana kadar kavurun.

Haşladığınız barbunya, tuz ve şekeri ilave edin.

1 su bardağı sıcak su ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını kısın.

Yemek suyunu çekince bir servis tabağına aktarın.

Barbunyayı maydanoz ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun. 

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