SON DAKİKA
16 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Malatya merkezli 16 ilde FETÖ/PDY’nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen planlı çalışma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalar kapsamında bu kez Malatya merkezli geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma çerçevesinde, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik birçok ilde eş zamanlı baskın yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon süreci Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, şüphelilerin örgüt içindeki konumları ve faaliyet alanları tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya merkezli Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

