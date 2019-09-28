Zeytinyağı sabununun yararları

Herkes tarafından bilinen ve sıklıkla kullanılan zeytinyağı sabununun faydalarını sizler için derledik. Zeytinyağı sabununun saça yararları nelerdir? Zeytinyağı sabunu cilde nasıl uygulanır? Zeytinyağı sabunu saçı sertleştirir mi? İşte detaylar...

Zeytinyağı, oldukça faydalı olan bir besin kaynağıdır. Bir de gerçek zeytinyağı ile yapılan sabun, aynı etkileri taşıdığı için, bir o kadar faydaya sahiptir.

Ph dengesi en iyi ayarlanan yağ zeytinyağı olduğu için, bütün cilt tiplerinin kullanması uygundur. Kuru ciltlere gereken nem ve yumuşaklık sağlarken, yağlı ciltlerin yağını dengeleyerek gözenekleri derinlemesine temizler.

Saç üzerinde kullanıldığında ilk izlenim olarak sertlük hissettirse de, ikinci ve üçüncü kullanımda normale dönecektir. eğer hala tatmin olmadıysanız doğal bir saç kremi ile saç uçlarınızı nemlendirebilirsiniz. Doğal ürünleri kullanmak alınmış en doğru karardır.

Ev yapımı saç kremi | Yumuşak ve sağlıklı saçlar

Bu sabunu cilde ya da saça uygulamak için köpürtmek ve bir süre ovmak yeterli olacaktır. Ilık su ile durulandıktan sonra gerek cilt, gerekse saç için nemlendiricilerle gerektiği durumda destek verilebilir. Saçlar için sık sık kullanmak yerine günaşırı ya da 2 gün ara ile kullanılmasında fayda vardır.

Saça faydaları

Saçların gürleşmesini sağlayan zeytinyağlı sabun, özellikle saç dökülmesi olan kişiler için de bir çözüm olabilir. Zeytinyağlı sabun dökülen saçların yerindeki saç derisi hücrelerini beslemektedir.

Saçları parlatarak, ışıl ışıl görünmesini sağlamaktadır.

Saçlara doğal bir yumuşaklık vererek saçların elektriklenmesini önlemektedir.

Bebeklerin saç hücrelerini yenileyerek, saçların daha sağlıklı çıkmasını sağlamaktadır.

Cilde faydaları