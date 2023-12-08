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Yerel Zeytinyağı operasyonu başladı
Yerel

Zeytinyağı operasyonu başladı

Yeniakit Publisher
2023-12-08 10:53:00 -
Zeytinyağı operasyonu başladı

Antalya’da bilindik bir markayla sahte zeytinyağı bilgisini alan polis, iki işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda, bin 700 litre markalı sahte zeytinyağı ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, ‘Sahte ve taklit zeytinyağlarının bilindik bir marka ile satıldığı’ bilgisi alması üzerine söz konusu adresleri tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez İlçesi Avni Tolunay ve Gündoğdu Mahallelerinde faaliyet gösteren iki işyerine operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada bin 700 litre markalı sahte zeytinyağı ele geçirdi, 4 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Ele geçirilen zeytinyağlarından alınan numuneler ise halk sağlığı açısından incelenmek üzere Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü’ne gönderildi.

Gıda deposu olarak kullanılan işyerlerine yetkililer tarafından 'Hijyen eksikliği ve Yetersizliği' nedeniyle 18 bin TL idari yaptırım, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle de işlem başlattı.

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