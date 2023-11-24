Zeytinyağı kuru incir kürü: Her türlü savaş veren, hastalıktan korunma önlemi! Bin yıllık kür, her derde deva

Zeytinyağı kuru incir kürünün sağlık açısından oldukça etkili faydaları bulunmaktadır. Kuru inciri zeytinyağında bekleterek yapılan bu kür sayesinde birçok hastalık şifa bulmakta ve daha sağlık bir vücuda kavuşabilirsiniz. Özellikle solunum yolları hastalıkları, şiddetki öksürük gibi sorunlarda etkili olan zeytinyağı incir kürü sayesinde birçok derdinize şifa bulabilirsiniz. Onlarca faydası olan zeytinyağı kuru incir kürü nasıl yapılır, faydaları nelerdir aşağıdan madde madde bulabilirsiniz.

Zeytinyağı Kuru İncir Kürü

Hazırlanışı:

İlk olarak saf ve doğal zeytinyağı bulmanız gerekir.

Saf ve doğal zeytinyağı içerisinde 2 adet zinciri 1 gün boyunca bekletiniz.

Daha sonra ise zeytinyağının içerisinden incirleri çıkartın.

Çıkardığınız incirleri zaman geçmeden hemen tüketin.

Diğer incirlerinizi yine zeytinyağına bırakın ki diğer gün yine tüketebilesiniz.

Zeytinyağı kuru incir kürünün faydalı olabilmesi için en az 6 ay boyunca tüketilmesi önerilmektedir. Bir kürün faydasını görmek için mutlaka düzenli olarak tüketmeniz gerekir.

Faydaları

İncir mideyi çalıştırır ve bu sayede sindirimi kolaylaştırır.

Bağırsakları çalıştırır. Hazımsızlık sorununa çözüm sağlar.

Sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

Astım hastalarını şifadır. Düzenli tüketilmesi halinde astımı tedavi eder.

Şiddetli ve uzun süren öksürüğün tedavisinde kullanılabilir.

Kadınlarda doğurganlık üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

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