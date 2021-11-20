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Kadın - Aile Zeytinyağı içmek için harika nedenler
Kadın - Aile

Zeytinyağı içmek için harika nedenler

Lezzetli yemeklerin vazgeçilmez malzemelerinden olan zeytinyağı, lezzeti ile her mutfakta sevilerek tüketilen bir besindir.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 14:50:00 - 2021-11-20 15:33:44
Zeytinyağı içmek için harika nedenler

Birçok beslenme uzmanları, sabah aç karnına zeytinyağı içmenin vücut için oldukça faydalı olduğunu belirtiyor. Aç karnına içeceğiniz bir yemek kaşığı zeytinyağı, çeşitli sağlık sorunlarının tedavi edilmesinde etkili olan bir gıda maddesidir. Her sabah içeceğiniz bir miktar zeytinyağı, sağlığınızın korumasında oldukça etkilidir.

Zeytinyağı içmek için harika nedenler

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir
  • Kalın bağırsağı iyileştirir
  • Daha iyi cilt, saç, tırnaklar ve kemikler
  • Karaciğeri temizler
  • Kilo verdirir, mide sağlığınızın korunmasına yardımcı olur
  • Enfeksiyonları azaltır
  • Kan şekeri seviyesini kontrol altına alır
  • Beyni korur

Ozonlu zeytinyağı nedir?

Saf zeytinyağı üzerine bir miktar ozon yağı ilave edilmesiyle oluşan ozonlu zeytinyağı, sıvıya yakın bir kıvama sahiptir. Zengin içeriği sayesinde güçlü bir antioksidan olduğu bilinen ozonlu zeytinyağı, günümüzde cilt ve saç sağlığı başta olmak üzere birçok rahatsızlığın giderilmesinde tercih edilmektedir.

Ozonlu zeytinyağı, zengin içeriği sayesinde insan vücudu için birçok fayda sağlıyor. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan ozonlaştırılmış zeytinyağı, bu yönüyle cilt için sayısız fayda sağlamaktadır.

Soğuk sıkım zeytinyağı nedir?

Zeytin sıkımı esnasından suyun sıcaklığı 27 derecenin altında ise soğuk sıkımdır. Düşük sıcaklıkta üretilen soğuk sıkım zeytinyağının besin değeri sıcak sıkıma göre daha yüksektir. Soğuk su kullanıldığı için zeytinin yağı daha az çıkar, bu sebeple üretimde daha çok zeytin kullanılır.

 

 

 

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