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Tokat'ta feci olay: Kelkit Çayı'na düşen gençlerden acı haber! Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı! Hiçbir alakam yok diyen Selçuksports'un sahibi olan Selçuk Yılmaz'ın ifadesi çıktı Bunları kullananlar rahat... Patatesten katbekat değerli: En çok tercih edilen pancar! Haftada bir bile yeter... Satış fiyatı belirlendi... Kilosu 12.5 TL'den satılıyor: Soğan kolesterolü düzenleyip tansiyonu dengeliyor! Aman dikkat! Yıllardır yanlış yapıyormuşuz: Buzluğa koyan yandı... Yapın gıda israfı olmasın, kafanız rahat etsin Otomobil alacaklar dikkat: Fiyat farkı yüzde 500'e çıktı! 10 gün boyunca kafanız rahat: Şarj sorununu rafa kaldıran akıllı saat
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Hiçbir alakam yok diyen Selçuksports'un sahibi olan Selçuk Yılmaz'ın ifadesi çıktı
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Hiçbir alakam yok diyen Selçuksports'un sahibi olan Selçuk Yılmaz'ın ifadesi çıktı

Selçuksports"un sahibi olan 40 yaşındaki Selçuk Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı...

#1
Foto - Hiçbir alakam yok diyen Selçuksports'un sahibi olan Selçuk Yılmaz'ın ifadesi çıktı

"Selçuksports"un sahibi Selçuk Yılmaz, Denizli'de yakalanıp tutuklandı. İfadesinde Almanya'da dövüş okulu işlettiğini, aylık 2.500 euro kazandığını, sosyal medya kullanmadığını ve bilgisayardan anlamadığını iddia eden Yılmaz, "Telefonum çalındı, adıma site açmışlar" dedi.

#2
Foto - Hiçbir alakam yok diyen Selçuksports'un sahibi olan Selçuk Yılmaz'ın ifadesi çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın koordineli çalışmasıyla, Türkiye'nin en büyük kaçak maç yayını platformlarından "Selçuksports"un sahibi olan 40 yaşındaki Selçuk Yılmaz, Denizli'de gözaltına alındı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#3
Foto - Hiçbir alakam yok diyen Selçuksports'un sahibi olan Selçuk Yılmaz'ın ifadesi çıktı

Sabah'ın haberine göre, Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde Afyonkarahisar doğumlu olduğunu belirten Yılmaz, 24 yaşına kadar Afyon'un Evciler ilçesinde inşaat işçiliği yaptığını, 2012 yılında ise gurbetçi eşiyle evlenerek Almanya'ya taşındığını anlattı.

#4
Foto - Hiçbir alakam yok diyen Selçuksports'un sahibi olan Selçuk Yılmaz'ın ifadesi çıktı

Almanya'da araba fabrikasında ve ambalaj şirketinde işçi olarak çalıştığını, bir dönem de işsiz kaldığını belirten Yılmaz, Ingolstadt şehrinde açtığı dövüş okulunda 8-10 çalışanı olduğunu, işletmenin aylık 10 bin euro kazandığını, kendisine ise net aylık 2 bin 500 euro kaldığını ve her yıl Almanya'daki oturum iznini yenilediğini söyledi. "SOSYAL MEDYA KULLANMAM, İSİM KAYDETMEM" Denizli'deki kendisine yaklaşık 2 yıl önce 1 milyon liraya müstakil villa aldığını ve yurt dışından geldiği zamanlarda burada ikamet ettiğini belirten Yılmaz, Almanya'da kullandığı cep telefonunu Türkiye'ye getirmediğini burada farklı bir telefon kullandığını söyledi. "Genelde yalnız yaşarım ve insanların numaralarını telefona kaydetme alışkanlığım yoktur" diyen Yılmaz, telefonumda kullandığım sosyal medya aracının olmadığını belirterek, "Ben sosyal medya kullanmam eşim de kullanmaz bu sebeple aktif kullandığım bir telefon değildir" dedi.

#5
Foto - Hiçbir alakam yok diyen Selçuksports'un sahibi olan Selçuk Yılmaz'ın ifadesi çıktı

Kendisinin yasa dışı oynanmasına kesinlikle aracılık etmediğini iddia eden Yılmaz, "Herhangi bir reklam faaliyetinde bulunmadım. Bir yasa dışı bahis sitesi nasıl kullanılır bilmem bu konularla ilgili fikrim yoktur" ifadelerini kullandı. "TELEFONUMU KAYBETTİM, BİLGİLERİMİ ÇALDILAR" Sitenin adını sadece insanlardan duyduğunu ileri süren Yılmaz, platformun kendi adına nasıl açıldığını ise şu sözlerle açıkladı:

#6
Foto - Hiçbir alakam yok diyen Selçuksports'un sahibi olan Selçuk Yılmaz'ın ifadesi çıktı

"Telefonum kaybolduktan sonra herhangi bir yere müracatta bulunmadım. Bu SelçukSports isimli siteye hiç girmedim, ismini insanlardan duymuşumdur ancak site ile alakalı bilgim yoktur. Hattın kapatılması amacıyla ilgili operatöre mail attım ve hattın kapatılmasını talep ettim. Almanya'da kullandığım telefonu Türkiye'ye gelirken orada bırakırım. Bilgisayardan anlamam, böyle siteler kullanmam mümkün değil. Çalınan telefonumdan kayıtlı e-mail adresimle SelçukSports sitesinde kayıt açılmış" YASA DIŞI BAHİS BARONLARIYLA BAĞLANTISI ÇIKTI Yapılan incelemelerde Yılmaz'ın sık sık Kıbrıs'a gittiği ve yasa dışı bahis dünyasının önde gelen baronları Yaşam Ayavefe, Anıl Uzun, Onur Uzun, Veysel Şahin, Halil ve Hüsnü Falyalı ile Derkan Başer gibi isimlerle bağlantılı olduğuna dair istihbarat kayıtlarına ulaşıldı. Bu ilişkiler ağı sorulduğunda ise Yılmaz, Kıbrıs seyahatlerini "Bu şahıslar üzerinden kimse benimle temasa geçmedi. Hiçbir şekilde görülmem olmamıştır. Şahısları tanımıyorum. Kıbrıs'a tatil amaçlı gidip gelirim. En son da Kıbrıs'a eşimle iş konusunda yaşadığım tartışma üzerine kafa dağıtmak amacıyla gittim" sözleriyle açıkladı. (odatv)

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