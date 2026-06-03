Hiçbir alakam yok diyen Selçuksports'un sahibi olan Selçuk Yılmaz'ın ifadesi çıktı

Almanya'da araba fabrikasında ve ambalaj şirketinde işçi olarak çalıştığını, bir dönem de işsiz kaldığını belirten Yılmaz, Ingolstadt şehrinde açtığı dövüş okulunda 8-10 çalışanı olduğunu, işletmenin aylık 10 bin euro kazandığını, kendisine ise net aylık 2 bin 500 euro kaldığını ve her yıl Almanya'daki oturum iznini yenilediğini söyledi. "SOSYAL MEDYA KULLANMAM, İSİM KAYDETMEM" Denizli'deki kendisine yaklaşık 2 yıl önce 1 milyon liraya müstakil villa aldığını ve yurt dışından geldiği zamanlarda burada ikamet ettiğini belirten Yılmaz, Almanya'da kullandığı cep telefonunu Türkiye'ye getirmediğini burada farklı bir telefon kullandığını söyledi. "Genelde yalnız yaşarım ve insanların numaralarını telefona kaydetme alışkanlığım yoktur" diyen Yılmaz, telefonumda kullandığım sosyal medya aracının olmadığını belirterek, "Ben sosyal medya kullanmam eşim de kullanmaz bu sebeple aktif kullandığım bir telefon değildir" dedi.