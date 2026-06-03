Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş'ın 20 bin abone sayısına ulaşması gündem olmuştu. Abonelik sisteminden elde ettiği gelirle ilgili yapılan hesaplama sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş'ın 20 bin abone sayısına ulaşması gündem olmuştu. Abonelik sisteminden elde ettiği gelirle ilgili yapılan hesaplama sosyal medyada gündem oldu.
Fatma Soydaş, Said Hatipoğlu ile çektiği akım videosunun ardından geniş kitleler tarafından tanınmış ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti.
Son olarak açtığı abonelik sistemiyle tartışmaların odağına yerleşen fenomen isim, kazancına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
PAYLAŞIMLARI HAKKINDA BİLGİ VERMEMİŞTİ
Abonelik sistemini hayata geçirdiği dönemde büyük tepki çeken Soydaş, üyelerine sunduğu içerikler hakkında katıldığı programlarda detay vermemeyi tercih etmişti.
Hakkında ortaya atılan yüksek kazanç iddialarına da uzun süre sessiz kalan fenomen, bu kez Sinem Yıldız'ın sunduğu bir programa konuk oldu.
KISA SÜREDE 20 BİN ABONEYE ULAŞMIŞ
Program sırasında Yıldız'ın, "Kaç aboneniz var?" sorusuna yanıt veren Soydaş, yaklaşık 20 bin abonesi bulunduğunu söyledi.
9 / 17 AYLIK KAZANCI ORTAYA ÇIKTI
Bu açıklamanın ardından hızlı bir hesaplama yapan Yıldız, abonelik gelirlerinin vergiler hariç yaklaşık 2 milyon TL seviyesinde olabileceğini, vergiler düşüldüğünde ise yaklaşık 600 bin TL civarında bir gelir kaldığını ifade etti.
Bu rakam karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yıldız, "E, çok iyi para" yorumunda bulundu.
"HEMEN YATMIYOR Kİ"
Soydaş ise bu hesaplamaya itiraz etmeyerek, "Ama hemen yatmıyor ki" ifadelerini kullandı.
Bu sözler, sosyal medya kullanıcıları tarafından söz konusu gelir rakamlarını dolaylı olarak doğruladığı şeklinde yorumlandı.
Yıldız da Soydaş'ın bu açıklamasına karşılık, "Olsun, hemen yatmasın; iki ay sonra yatsın. Yine de iyi para" diyerek sosyal medya abonelik sistemlerinin önemli gelirler sağlayabildiğine dikkat çekti.
AYLIK GELİRİ YENİDEN GÜNDEME TAŞINDI Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Soydaş'ın abonelik sisteminden elde ettiği gelir yeniden tartışma konusu haline geldi.
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