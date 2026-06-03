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Tokat'ta feci olay: Kelkit Çayı'na düşen gençlerden acı haber! Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı! Hiçbir alakam yok diyen Selçuksports'un sahibi olan Selçuk Yılmaz'ın ifadesi çıktı Bunları kullananlar rahat... Patatesten katbekat değerli: En çok tercih edilen pancar! Haftada bir bile yeter... Satış fiyatı belirlendi... Kilosu 12.5 TL'den satılıyor: Soğan kolesterolü düzenleyip tansiyonu dengeliyor! Aman dikkat! Yıllardır yanlış yapıyormuşuz: Buzluğa koyan yandı... Yapın gıda israfı olmasın, kafanız rahat etsin Otomobil alacaklar dikkat: Fiyat farkı yüzde 500'e çıktı! 10 gün boyunca kafanız rahat: Şarj sorununu rafa kaldıran akıllı saat
Hayat-Aktüel
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Yeniakit Publisher
Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş'ın 20 bin abone sayısına ulaşması gündem olmuştu. Abonelik sisteminden elde ettiği gelirle ilgili yapılan hesaplama sosyal medyada gündem oldu.

#1
Foto - Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!

Fatma Soydaş, Said Hatipoğlu ile çektiği akım videosunun ardından geniş kitleler tarafından tanınmış ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti. ​

#2
Foto - Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!

Son olarak açtığı abonelik sistemiyle tartışmaların odağına yerleşen fenomen isim, kazancına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!

PAYLAŞIMLARI HAKKINDA BİLGİ VERMEMİŞTİ

#4
Foto - Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!

Abonelik sistemini hayata geçirdiği dönemde büyük tepki çeken Soydaş, üyelerine sunduğu içerikler hakkında katıldığı programlarda detay vermemeyi tercih etmişti.

#5
Foto - Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!

Hakkında ortaya atılan yüksek kazanç iddialarına da uzun süre sessiz kalan fenomen, bu kez Sinem Yıldız'ın sunduğu bir programa konuk oldu.

#6
Foto - Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!

KISA SÜREDE 20 BİN ABONEYE ULAŞMIŞ

#7
Foto - Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!

Program sırasında Yıldız'ın, "Kaç aboneniz var?" sorusuna yanıt veren Soydaş, yaklaşık 20 bin abonesi bulunduğunu söyledi.

#8
Foto - Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!

9 / 17 AYLIK KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

#9
Foto - Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!

Bu açıklamanın ardından hızlı bir hesaplama yapan Yıldız, abonelik gelirlerinin vergiler hariç yaklaşık 2 milyon TL seviyesinde olabileceğini, vergiler düşüldüğünde ise yaklaşık 600 bin TL civarında bir gelir kaldığını ifade etti.

#10
Foto - Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!

Bu rakam karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yıldız, "E, çok iyi para" yorumunda bulundu.

#11
Foto - Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!

"HEMEN YATMIYOR Kİ"

#12
Foto - Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!

Soydaş ise bu hesaplamaya itiraz etmeyerek, "Ama hemen yatmıyor ki" ifadelerini kullandı.

#13
Foto - Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!

Bu sözler, sosyal medya kullanıcıları tarafından söz konusu gelir rakamlarını dolaylı olarak doğruladığı şeklinde yorumlandı.

#14
Foto - Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!

Yıldız da Soydaş'ın bu açıklamasına karşılık, "Olsun, hemen yatmasın; iki ay sonra yatsın. Yine de iyi para" diyerek sosyal medya abonelik sistemlerinin önemli gelirler sağlayabildiğine dikkat çekti.

#15
Foto - Fatma Soydaş aylık gelirini açıkladı! Abone sayısı dudak uçuklattı!

AYLIK GELİRİ YENİDEN GÜNDEME TAŞINDI Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Soydaş'ın abonelik sisteminden elde ettiği gelir yeniden tartışma konusu haline geldi.

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