Güney Kore’den ilk yerli İHA motoru projesi

Hanwha Aerospace, 26 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Kore Havacılık ve Uzay İdaresi (KASA) ile iş birliği içinde insansız hava araçları (İHA) için uçak motoru geliştirmeye başlayacağını duyurdu. Kamu-özel sektör ortaklığına dayanan proje kapsamında şirket, yerli teknoloji kullanarak 2029 yılına kadar sivil kullanım alanlarına da uyarlanabilecek 4.500 pound-kuvvet (lbf) sınıfında bir İHA motoru geliştirmeyi hedefliyor. The Asia Business Daily tarafından yapılan habere göre bu proje, Güney Kore’de hem askerî hem de sivil uygulamalar için ilk kez yerli bir havacılık motorunun geliştirilmesi anlamına geliyor.

Aynı gün Hanwha Aerospace’in, Gyeongsangnam-do eyaletine bağlı Sacheon’daki merkezinde Kore Havacılık ve Uzay İdaresi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Yeni Nesil Çift Kullanımlı Askeri ve Sivil Havacılık Motoru ve İtki Sistemi Geliştirme Projesi Ortak Başlangıç Toplantısı”na katıldığı aktarıldı. Bahse konu proje, Hanwha Aerospace’in ana yüklenici olarak görev aldığı; Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), çeşitli üniversiteler ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin ortak geliştirme sürecinde birlikte yer aldığı devlet destekli bir kalkınma girişimi olarak yürütülüyor.

2029 yılında tamamlanması planlanan motor, harici bir bileşen yerine motorun döner miline (şaft) monte edilmiş bir başlatıcı-jeneratöre (starter-generator) sahip Güney Kore’deki ilk motor olacak. Bu yapı sayesinde motor, 100 kW’a kadar elektrik gücünü istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde sağlayabilecek. Kendi sınıfındaki motorlarla kıyaslandığında daha yüksek elektrik çıkışı sunduğu ifade edilen bu sistem, aynı zamanda entegre jeneratör yapısıyla toplam ağırlığın daha düşük kalmasını sağlıyor.

The Asia Business Daily’e göre özellikle yüksek enerji ihtiyacına sahip İHA’lar için optimize edilen motorun, yapay zekâ destekli İşbirlikçi Savaş Uçağı (CCA) konseptinde kritik rol oynaması bekleniyor. İnsanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev icra edecek bu platformlar; yalnızca harekât yönetimi hesaplamaları için değil, radar, elektronik harp ve sensör sistemleri için de yüksek miktarda elektrik gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle motorun enerji üretim kapasitesi, projenin temel teknolojik unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu motorun, hem askeri hem de sivil amaçlı çift kullanımı göz önünde bulundurularak “yüksek by-passlı” bir turbofan motoru olarak geliştirilmesi planlanıyor. Yüksek yakıt verimliliği için optimize edilmiş hava akışıyla, gelecekte küçük iş jetleri de dahil olmak üzere çeşitli sivil uçaklara uygulanabilmesi bekleniyor. Bu bağlamda Hanwha Aerospace’in stratejisi, CCA motorları da dahil olmak üzere küresel İHA pazarında daha önemli bir oyuncu olabilmek için 4.500 libre sınıfı motorun kullanılması olarak değerlendiriliyor.