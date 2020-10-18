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Sağlık Zeytinyağı faydaları zeytinyağı neye iyi gelir?
Sağlık

Zeytinyağı faydaları zeytinyağı neye iyi gelir?

Zeytinyağı faydaları neler? Zeytinyağı neye iyi gelir? Zeytinyağı faydaları cilde. Zeytinyağı hangi hastalıklara iyi gelir? Zeytinyağı kilo vermeye iyi gelir mi? İşte şifa deposu olan zeytinyağının faydaları.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 10:05:00 - 2020-10-18 10:06:10
Zeytinyağı faydaları zeytinyağı neye iyi gelir?

Zeytinyağı Akdeniz diyetinin temelini oluşturur. Zeytinyağının içersinde bulunan yüksek miktardaki Oleik asit temel yağ asididir. Zeytinyağı mükemmel antioksidan kaynağını teşkil etmekte. Zeytinyağı tüketimi kalp ve damar hastalıklarını önlemeye yardımcı olmakta. Zeytinyağı en doğal iltihap önleyici bir özelliğe sahiptir. 

Koronavirüsle mücadele edildiği günümüzde bağışıklık sisteminin güçlü olması oldukta önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde zeytinyağının etkisi önemlidir. Zeytinyağı bağışıklık sistemini güçlendirir. Zeytinyağı kızartmalar için en ideal yağdır. Zeytin yağı kötü kolesterolü azaldığı gibi en iyi sindirim düzenleyecidir de. Zeytinyağı doğal cilt canlandırıcı özelliği nedeniyle vatandaşların vazgaçilmezleri arasında yer alır. Zeytinyağı minerallerin emilimini desteklemekte. Kilo veremediğinden şikayet edenler, aşırı kilolu olduğundan dert yananlar için zeytinyağı kilo vermeye yardımcı olmakta. Yine zeytinyağı kan şekeri kontrolünü sağlamakta. Zeytinyağı hamilelik ve çocukluk döneminde tüketilebilmekte. Zeytinyağı, çağımızın en sık rastlanan hastalıklarından olan kansere de gelişmesini engellemekte.

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