Zeytinlikte saklanmak isteyen mülteciler jandarmadan kaçamadı
Çanakkale'de zeytinlik alanda saklanarak yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 mülteci, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.16 Eylül 2019 Pazartesi 14:59
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 45 mülteci yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Bademli köyü sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda zeytinlik alanda saklanmaya çalışan yabancı uyruklu 45 mülteci yakalandı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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