Zeytinlik alandaki kaçak kazıya suçüstü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir zeytinlikte kaçak kazı yapan 5 şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya takılı şarjör ile 5 adet 7.65 mm fişek, 3 adet dedektör, 1 adet kazma ve 2 adet kürek ele geçirildi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Yağmurlu Mahallesindeki bir zeytinlikte izinsiz kazı yapıldığı istihbaratını alan Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri izinsiz kazı yapılan zeytinlikte Y.A. (39), İ.Ç. (39), Ş.G. (44), Ş.Ç. (37) ve C.S. (51) isimli şüphelileri yanlarında bulunan 3 adet dedektör, 1 adet kazma ve 2 adet kürekle suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında herhangi bir tarihi eser niteliğinde bir malzemeye rastlanılmazken, kazı alanında yapılan aramada, yerde atılı vaziyette 1 adet 7.65 mm çapında ‘Industrıa Argentına’ marka ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya takılı şarjör ile 5 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

Adli makamların talimatı doğrultusunda şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ile ilgili tahkikata başlandı.