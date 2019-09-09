Zeytinlik alanda feci yangın! Hatay’da, zeytinlikte çıkan yangın sonucu 500 dönüm alanda büyük zarar oluştu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm alanda zarar oluştu. Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin 17 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 2 helikopterle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında bir bölümü zeytinlik olan 500 dönüm alan zarar gördü.

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