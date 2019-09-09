Zeytinlik alanda feci yangın!
Hatay’da, zeytinlikte çıkan yangın sonucu 500 dönüm alanda büyük zarar oluştu.09 Eylül 2019 Pazartesi 16:02
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm alanda zarar oluştu.
Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin 17 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 2 helikopterle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında bir bölümü zeytinlik olan 500 dönüm alan zarar gördü.
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