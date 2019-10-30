Zeytinde bereketli yıl

GÜBRETAŞ, bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında ve yurtdışında kurduğu model üretim alanlarındaki hasatlarda yüksek verim almaya devam ediyor. GÜBRETAŞ’ın zeytin tarımında verim ve kaliteyi artırmak amacıyla Balıkesir’in Gömeç ilçesinde gerçekleştirdiği model üretim alanı uygulaması içinde Hasat Günü etkinliği düzenlendi. Toprak analizi sonuçlarına göre hazırlanan bilinçli bitki besleme programı sayesinde arazide yağlık zeytinde ağaç başına 60 kg üzerindeki hasatla ‘var yılı’ndaki il ortalamasına oranla 2,5 kat ve Türkiye ortalamasına göre ise 4 kat verime ulaşıldı.

GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, yaptığı açıklamada, “Geçen yıl 18 noktada yaptığımız model üretim alanı uygulamasının sayısını 2019 yılında katlayarak artırdık. Yaygın üretimi yapılan 13 çeşit tarımsal ürün için bu yıl toplam 30 farklı noktada model üretim alanı kurduk. Bu alanlardan 27 tanesi ülkemizin değişik noktalarında yapılırken, iki tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve biri Azerbaycan’da yapıldı. Bu model üretim alanlarındaki çalışmaların sonuçlarını ise hasat zamanı bölgedeki önder çiftçilerimiz ve kamuoyuyla paylaşıyoruz” bilgisini verdi.